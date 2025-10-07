Actualités

Compass Core Safeguard : une avancée clé pour la sécurité connectée

il y a 4 heuresDernière mise à jour: 6 octobre 2025
Temps de lecture 1 minute
Compass Core Safeguard apporte une protection simple et fiable aux travailleurs à risque.

Safeguard renforce sa position sur le marché de la sécurité grâce à son nouveau produit, Compass Core. Ce dispositif innovant vise à offrir une protection rapide et adaptée aux besoins des travailleurs exposés aux risques électriques. Découvrez comment cette nouveauté simplifie la vie sur le terrain et s’adapte à chaque secteur.

Les innovations clés de Compass Core Safeguard pour la sécurité

Compass Core est conçu pour répondre rapidement aux besoins des travailleurs. Grâce à sa mise en service rapide, il protège dès les premiers instants. Le dispositif fonctionne de manière intuitive, sans procédure complexe. Vous bénéficiez d’une sécurité connectée, même lors de tâches de réparation urgentes. De plus, Compass Core prévoit de nouveaux modules pour encore plus de détection et de protection à l’avenir. Ce caractère évolutif permet d’adapter la sécurité à chaque environnement de travail.

Comment Compass Core simplifie la protection des travailleurs

La simplicité d’utilisation est au cœur de cette innovation. Compass Core s’adresse aux professionnels qui cherchent un outil facile à utiliser et efficace. Il se déploie en quelques secondes et accompagne les travailleurs de tous les jours. Les commentaires des utilisateurs ont inspiré ce produit, mettant l’accent sur la fiabilité et la rapidité. Safeguard démontre ainsi son engagement à écouter les besoins du terrain et à proposer des solutions concrètes.

Une gamme élargie pour répondre à tous les secteurs à risques

Avec Compass®, Compass Pro® et maintenant Compass Core, Safeguard offre une gamme complète de produits. Ces solutions s’adressent à des domaines variés :

  • Services publics
  • Exploitation minière
  • Télécommunications
  • Pétrole et gaz
  • Construction
  • Arboriculture

Chaque secteur trouve ainsi une solution adaptée à ses risques spécifiques. Cette flexibilité garantit une protection sur mesure pour chaque profession.

En résumé, Compass Core par Safeguard redéfinit la sécurité connectée pour les professionnels. Ce dispositif simplifie la gestion des risques électriques et évolue selon les besoins du terrain. Grâce à cette innovation, Safeguard continue d’offrir une protection fiable, simple et évolutive à tous les travailleurs exposés. Il s’agit d’une avancée majeure pour la sécurité de chaque secteur.

