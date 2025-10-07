CRRC EV présente des innovations majeures pour une mobilité urbaine durable

La mobilité urbaine vit un tournant. À l’occasion de Busworld 2025 à Bruxelles, CRRC EV dévoile une gamme de véhicules et solutions innovantes. Objectif : transformer le transport urbain avec des technologies propres, intelligentes et durables. Voici comment la marque chinoise souhaite impacter nos villes.

Les nouveaux autobus électriques innovants présentés par CRRC EV

CRRC EV présente deux autobus entièrement électriques conçus pour les besoins des villes modernes. Le premier, l’EU12C, est un autocar haut de gamme. Grâce à une architecture de 800 V et une puissance remarquable, il grimpe des pentes de plus de 30 %. Son design élégant assure une faible consommation d’énergie et une autonomie atteignant 550 km par charge. De plus, la recharge ultra-rapide permet de réduire les temps d’arrêt au minimum.

Le second modèle, l’ED12, est un autobus à impériale robuste. Il accueille jusqu’à 126 passagers et parcourt jusqu’à 560 km en zone urbaine. Sa carrosserie légère, inspirée des trains à grande vitesse, offre robustesse et durée de vie prolongée. La sécurité des batteries, grâce à une conception à dix couches, rassure les usagers.

Un système intelligent et bas carbone pour la mobilité urbaine

CRRC EV ne se limite pas aux véhicules. L’entreprise lance aussi une solution complète pour la mobilité urbaine intelligente. Quatre niveaux forment ce système :

Smart Cloud Brain : une plateforme centralisée d’IA pour suivre et gérer en temps réel les flux de transport.

: une plateforme centralisée d’IA pour suivre et gérer en temps réel les flux de transport. Urban MaaS : une solution de mobilité urbaine à la demande, intégrant métro, bus et navettes pour relier tous les quartiers.

: une solution de mobilité urbaine à la demande, intégrant métro, bus et navettes pour relier tous les quartiers. Smart Logistics : une gestion commune du transport collectif et de la logistique pour réduire les coûts et améliorer la rapidité des livraisons.

: une gestion commune du transport collectif et de la logistique pour réduire les coûts et améliorer la rapidité des livraisons. Green Infrastructure : une intégration entre véhicules, routes et données pour soutenir la conduite autonome et le contrôle intelligent du trafic.

Grâce à ces innovations, la mobilité devient flexible et efficace.

Des solutions durables et connectées pour le transport collectif

L’offre de CRRC EV s’inscrit dans une démarche responsable. La marque réunit le savoir-faire dans

les nouveaux composants énergétiques,

l’énergie propre comme l’éolien, le solaire et l’hydrogène,

la gestion connectée des réseaux de transport urbain.

Le secteur “éolien-solaire-hydrogène-véhicule” de CRRC permet déjà d’éviter chaque année 40 millions de tonnes de CO₂. L’entreprise confirme ainsi sa volonté de fournir des villes plus vertes et des transports adaptés aux exigences de demain.

En résumé, CRRC EV propose désormais aux villes européennes une nouvelle vision de la mobilité. Ses autobus électriques et ses solutions intelligentes entendent redéfinir le transport urbain. Avec cette approche combinant efficacité, sécurité et écologie, l’entreprise se positionne comme un acteur incontournable de la mobilité du futur.

Lisez notre dernier article tech : Sérénité garantie : The Phone protège enfin l’enfance connectée