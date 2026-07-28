Confidentialité accrue : Meta AI révolutionne vos échanges privés sur Threads

Threads, le réseau social signé Meta, accélère son intégration de l’intelligence artificielle sur sa plateforme. Désormais, les utilisateurs peuvent démarrer une conversation privée avec Meta AI pour profiter d’un assistant personnalisé, à l’image de ce que l’on connaît déjà sur Facebook, Instagram et WhatsApp.

Meta AI débarque dans les messages privés de Threads

La nouveauté saute aux yeux : il est maintenant possible de discuter directement avec Meta AI dans une conversation individuelle sur Threads. Plus besoin de poser sa question publiquement ou de risquer de polluer son fil d’actualité avec des demandes de précisions. Chacun peut approfondir un sujet, demander des explications ou obtenir davantage de contexte, le tout en toute discrétion.

Meta a pris cette décision après avoir mené plusieurs tests dans les fils de discussions publics de Threads et recueilli les avis des utilisateurs. Beaucoup réclamaient en effet davantage de confidentialité et de souplesse dans l’usage de l’IA au quotidien. Résultat : il est désormais possible de partager des publications Threads, ainsi que des images, des liens ou des vidéos avec l’assistant virtuel. Les utilisateurs peuvent ensuite échanger autour de ces contenus sans être exposés à l’ensemble des utilisateurs.

Cet ajout offre une grande flexibilité. Par exemple, il devient simple de creuser un sujet sensible, d’obtenir un éclairage sur un débat controversé, ou tout simplement d’obtenir de l’aide, sans que cela ne soit exposé publiquement.

Meta continue d’expérimenter sur le fil public

Si la discussion privée évolue, Meta n’abandonne pas pour autant l’IA sur le fil public. Le groupe poursuit ses tests sur certains marchés. Les utilisateurs peuvent toujours mentionner @meta.ai dans une publication ou une réponse pour avoir une information en temps réel. En revanche, la réponse de l’assistant apparaît publiquement. Pratique pour suivre les tendances ou enrichir les discussions, mais ce mode d’interaction montre vite ses limites pour ceux qui souhaitent préserver leur vie privée.

Heureusement, Meta permet de masquer le compte @meta.ai ou d’indiquer que l’on n’est « pas intéressé ». Il est également possible de masquer une réponse qui s’affiche sous ses propres publications. L’assistant répond dans la langue de la publication, et gère plusieurs langues automatiquement, ce qui facilite les échanges à l’international.

Threads franchit une étape clé en rendant l’IA plus discrète, personnalisée et facile d’accès. Et vous, avez-vous déjà testé cette nouvelle fonction ? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire ou partagez l’article pour lancer la discussion autour de Meta AI sur Threads !