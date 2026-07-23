Test – Airfryer Cosori Iconic Single : frites saines, addition salée

Les PFAS sont devenus la bête noire de nos cuisines. On les traque désormais aussi bien dans les poêles que dans les petits électroménagers. L'airfryer n'échappe pas à la tendance, et Cosori en profite pour sortir du lot avec l'Iconic Single. Plutôt que le plastique noir habituel, la marque mise sur un corps en acier inoxydable. Elle coiffe aussi le bac d'une céramique sans PFAS ni BPA. L'idée séduit sur le papier, puisqu'elle vise la santé autant que le style. Reste que l'appareil grimpe à 249 €, un tarif qui a de quoi faire hésiter. Ce parti pris premium les vaut-il vraiment ?

Notre avis en bref sur le Cosori Iconic Single

Le Cosori Iconic Single est un très bel airfryer, sain et remarquablement fini. Son corps tout en inox change le rapport à l'objet. On a même envie de le laisser bien en vue sur le plan de travail. Le bac en céramique sans PFAS rassure côté santé, tandis que la cuisson reste précise et rapide, jusqu'à 230 °C. J'ai particulièrement apprécié le rappel Shake, qui sonne à mi-parcours pour retourner les frites. En face, le tarif pique : à 249 €, on paie surtout le matériau et le design. Les accessoires restent chiches, et aucun hublot ne laisse surveiller la cuisson. Pour un produit aussi cher, on aurait aimé un peu plus. Je lui mets malgré tout un solide 8,5/10.

Unboxing du Cosori Iconic Single

Le déballage va à l'essentiel, sans esbroufe. On sort l'airfryer, sa plaque de cuisson perforée, un guide de démarrage et un livret de recettes. Il est signé par un chef et un diététicien. Le carton reste sobre, dans des tons cuivrés élégants qui annoncent tout de suite le positionnement premium. Rien ne dépasse, tout est calé proprement, et l'ensemble respire le soin. Le petit livret fait plaisir, même si l'on file souvent droit vers ses propres recettes.

Un carton sobre et premium, fidèle au positionnement du Cosori Iconic Single.

On aurait pourtant aimé un peu plus dans la boîte, surtout à ce prix. La dotation reste minimale, sans moule, sans séparateur, ni aucun panier étagé pour varier les cuissons. On récupère l'appareil et sa plaque, un point c'est tout. C'est propre, mais un brin frustrant quand la concurrence glisse souvent quelques accessoires à moindre tarif. Ici, Cosori assume et mise tout sur le produit lui-même, un pari qui se défend vu la qualité de l'objet.

Un design tout en inox qui change tout

C'est le premier choc, et il est franchement bon. L'Iconic Single ne ressemble à aucun autre airfryer, tant il tourne le dos au plastique noir un peu triste du genre. Ici, tout passe à l'acier inoxydable brossé et poli, si bien que l'appareil brille, renvoie la lumière et capte les regards. Posé dans la cuisine, il fait presque office d'objet déco, et on le laisse dehors sans complexe. Même dans un salon ouvert, il tient sa place sans jamais jurer avec le reste.

Tout en acier inoxydable poli, jusque dans la chambre de cuisson.

Ce parti pris a forcément un revers, que je préfère signaler d'emblée. L'inox garde les traces de doigts, et il faut penser à passer un coup de microfibre de temps en temps. Le format, lui, reste très classique, car on ne gagne pas un centimètre de place face à un airfryer standard. La contenance de 6,2 L convient pour trois à cinq personnes, ce qui reste correct sans être généreux. Avec ses 6,5 kg, l'appareil se cale bien sur le plan, mais on tient là un bel objet, pas un miracle d'encombrement.

Sans PFAS : la vraie promesse santé du Cosori Iconic Single

C'est l'argument massue de ce Cosori, et il colle parfaitement à l'air du temps. La marque veut dire adieu aux PFAS, alors elle abandonne le plastique du corps au profit de l'inox. Le bac, lui, reçoit une céramique sans PFAS ni BPA sur toutes les surfaces au contact des aliments. On remplace ainsi le téflon habituel par un revêtement présenté comme plus sain. La démarche rappelle ce qu'on voit déjà ailleurs, quand on troque les poils en téflon d'une brosse pour de l'inox.

Le bac reçoit une céramique sans PFAS ni BPA, au contact des aliments.

Je ne suis pas chimiste, et je ne vais pas trancher sur la toxicité réelle des uns et des autres. Mais la logique se tient, et elle a le mérite de rassurer au quotidien. Le bac se nettoie très facilement, passe au lave-vaisselle, et la céramique n'accroche pas, même sur des cuissons un peu grasses. Cette promesse a toutefois un prix, et c'est précisément là que tout se joue. Si les PFAS vous laissent indifférent, l'argument tombe à plat, et à budget serré, ce choix santé vire vite au luxe.

Cuisson et prise en main du Cosori Iconic Single

À l'usage, l'airfryer fait le travail, et il le fait bien. La plage de température s'étend de 30 à 230 °C, de quoi couvrir aussi bien un séchage doux qu'un gratiné bien croustillant. Le moteur à courant continu régule l'air avec finesse, si bien que les cuissons rapides ressortent nickel, sans zone molle. Un midi, j'ai lancé des frites en accompagnement d'une viande, et le résultat est arrivé vite, doré comme il faut. La chauffe reste homogène d'un bout à l'autre du panier, sans mauvaise surprise.

La plaque perforée et le guide de démarrage, fournis dans la boîte.

Un vrai bon point ressort quand la chaleur monte dehors. En pleine canicule, l'airfryer réchauffe bien moins la pièce qu'un four. On lance une fournée de frites sans transformer l'appartement en sauna. Pour un repas rapide à midi, c'est exactement ce qu'on demande, puisqu'on évite d'allumer le grand four juste pour trois bricoles. La montée en température reste franche, sans temps mort, et au quotidien l'appareil devient vite un réflexe. Honnêtement, je l'ai sorti bien plus souvent que je ne l'imaginais.

Fonctions et appli connectée

Le bandeau tactile, posé sur le dessus, reste lisible et net même en pleine cuisson. On y retrouve six fonctions : Air Fry, Roast, Bake, Dry, Proof et Reheat. De quoi frire, rôtir, cuire, sécher ou réchauffer un plat. La plus maligne à l'usage reste la fonction Shake, qui sonne et affiche un rappel à la moitié du temps. Elle invite à secouer le panier, puis relance la cuisson toute seule. On ne coupe donc plus bêtement le programme en deux à la main.

Six fonctions et un rappel Shake sur le bandeau tactile.

Concrètement, ça change tout sur les frites, mon usage le plus fréquent. Plutôt que d'enchaîner deux cycles de six minutes, on lance douze minutes d'un coup, et un petit secouage à mi-parcours suffit. L'appli VeSync complète le tout, avec plus de 90 recettes et le réglage de la cuisson à distance. Honnêtement, je m'en sers assez peu, car le vrai intérêt reste l'électroménager, pas l'application. L'ensemble fonctionne néanmoins sans accroc, et ceux qui aiment piloter depuis leur téléphone y trouveront leur compte.

Le point faible : un tarif qui pique

Il faut le dire clairement, sans détour : à 249 €, l'addition est lourde. Un airfryer Cosori classique tourne plutôt autour de 50 à 75 €, si bien qu'on multiplie ici la note par trois ou quatre. On paie évidemment l'inox, la céramique sans PFAS et le design. Le produit le vaut sans doute sur le plan de la qualité. Mais le ticket d'entrée reste élevé, et ce n'est clairement pas un achat d'impulsion. Il faut vraiment en avoir envie, et adhérer au discours santé de la marque.

D'autres détails finissent par agacer à ce niveau de prix. La dotation d'accessoires reste minimale, on l'a vu, mais c'est surtout l'absence de hublot qui surprend. Aucune fenêtre ne laisse surveiller la cuisson, alors que les modèles vitrés se répandent de plus en plus. On aurait aimé jeter un œil sur les frites sans avoir à ouvrir le panier. Rien de rédhibitoire, mais chaque petit manque se remarque davantage quand on pose 249 € sur la table.

Conclusion : que vaut le Cosori Iconic Single ?

Le Cosori Iconic Single est un airfryer réussi, à la fois beau, sain et sérieux. Son corps en inox le sort clairement du lot, tandis que le bac en céramique sans PFAS répond à une vraie attente santé. La cuisson reste précise, rapide et bien moins étouffante qu'un four, et le rappel Shake rend un vrai service au quotidien. On tient là un produit pensé pour durer, garanti cinq ans, autant un bel objet qu'un bon électroménager. À l'usage, il donne rarement l'occasion de râler.

Reste ce tarif de 249 €, qui vise forcément un public précis. Il séduira ceux que les PFAS préoccupent et qui aiment le bel électroménager exposé dans la cuisine. Pour un usage purement basique, un airfryer d'entrée de gamme fera encore très bien l'affaire. Mais si le style et la santé comptent autant que la cuisson, l'Iconic Single tient réellement ses promesses. On paie cher un vrai parti pris, et à mes yeux, il le mérite presque entièrement.