Decathlon Outdoor : une plateforme communautaire pour partir à l’aventure

Depuis quelques années, le géant du sport français permet une démocratisation du sport. Il propose des produits techniques pour tous les budgets et pour tous les niveaux. C’est dans cette continuité que Décathlon a lancé sa nouvelle plateforme Decathlon Outdoor.

Grâce à elle, vous pourrez vous évader tout en faisant du sport, de la randonnée, du vélo, du paddle… Un grand nombre de sports est disponible sur le site internet ou sur l’application (Google Play ou AppStore).

De plus, avec le confinement, 70% d’entre vous se sont rendu compte qu’être dehors procure un bienfait important. Chaque semaine, nous passons environ 10% de notre temps dehors, le plus souvent en étant sur nos téléphones. Décrochez, lâchez votre téléphone et partez en balade! C’est ce que revendique décathlon avec son #ChaqueMinuteDehorsCompte.

Seulement, 30 minutes d’exposition à la nature suffisent pour diminuer le stress.



Fonctionnalités de Decathlon Outdoor

Juste a coté de vous

Pourquoi partir à l’autre bout du monde pour déconnecter ? En effet, juste a coté de vous Decathlon Outdoor proposera une sortie rando et vélo. Pour le moment plus de 5000 sorties sont disponibles, mais ça n’est qu’un début. C’est la solution pour ne plus jamais être à court d’idées pour vadrouiller.

Baladez vous sereinement

L’application Decathlon Outdoor propose un guidage précise. Vous êtes accompagné sur l’ensemble de la sortie. Les itinéraires sont tous relus et validés par des experts : accompagnateurs en montagne, rédacteurs, botanistes… Ou simplement des passionnés, qui souhaitent transmettre leurs connaissances à la communauté. Vous retrouverez aussi la possibilité de partir avec un guide, sur certaines explorations.

Ne ratez rien

Pour vous enrichir, visiter et découvrir, Decathlon Outdoor propose, lors de ses parcours, des points d’intérêts détaillés, des questionnaires, des anecdotes, des secrets nature. L’idéal pour se cultiver, et ce, à tout âge ! Sur l’image précédente par exemple, le point d’intérêt est avec l’icône feuille. En cliquant dessus, vous aurez des informations sur les marées.

Extrait d’un point d’intérêt naturel: les marées

Decathlon outdoor, une application communautaire

Decathlon Outdoor est né grâce à un processus de co-création inédit. En effet, plus de 3000 utilisateurs ont participé à la création de la plateforme. Vous pouvez donc être un acteur de cette communauté et publier votre itinéraire préféré. Le nombre d’utilisateur augmente de jour en jour, de nouvelles fonctionnalités arriveront progressivement. Enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi faire des demandes d’évolutions, ou rapporter un éventuel bug sur l’application.

Vous n’avez plus d’excuses pour vous évader !

