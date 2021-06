SureFire est une marque qui vient de faire son apparition, créée par le constructeur de stockage Verbatim. Pour cette occasion, l a marque vient de sortir un tout nouveau catalogue d’accessoires gaming. Fort d’une vingtaine de produits, nous avons pu tester en avant-première le casque gaming SureFire Harrier 360.

Annoncés en novembre dernier, les casques SureFire complètent la nouvelle gamme de produits SureFire. Elle comprend des disques durs, des SSD externes, des souris, des tapis de souris, des haut-parleurs, des claviers ainsi que d’autres accessoires gaming.

SureFire décrit son Harrier 360 comme un casque gaming de qualité. Son prix, très attractif, sera-t-il à la hauteur ?

Une fiche technique correcte

Aux niveaux de ses caractéristiques, le SureFire Harrier 360 présente plutôt bien.

Nom SureFire HARRIER 360 SURROUND SOUND Type Casque câblé USB (2 m de câble) Dimensions et poids 220 mm x 155 mm x 95 mm et 369 grammes Audio Son ambiant stéréo virtuel 7.1 Éclairage Dégradé RVB : 3 modes (fixe, cercle chromatique, désactivé) Logiciel Audio Non Annulation de bruit Non Réponse en fréquence du casque 20 Hz – 20 kHz Micro Oui, détachable Son Réglable avec la commande à distance sur le câble Compatibilité PC, ordinateurs portables, PS4 et PS5 Configuration minimum Port USB-A

Windows 10, 8, 7

Mac OS X 10.5 ou plus récen Prix 64,99 €

Un design couleur carbone

Le Harrier 360 en impose, et pas que dans son prix. On remarque tout de suite qu’il est imposant de par ses dimensions importantes, 22 cm x 15,5x 9,5cm. Le tout pour un poids moyen de 369 grammes sur la balance.

Pour autant, le design est soigné. Avec un beau mélange gris carbone et de surpiqûres rouges, les finitions sont d’une qualité correcte. Les plastiques sont d’entrée de gamme, il ne faut pas s’attendre à des finitions soignées. Les moulures et les jointures des plastiques sont correctes.

Avec son câble de 2 mètres de longueur, le Harrier 360 est adaptable sur consoles, PS4, PS5, PC et ordinateur portable tant qu’ils sont adaptés d’un port USB-A nécessaire à l’alimentation du casque.

Un confort d’utilisation pour le casque gaming Harrier 360

Après avoir fait le tour du casque, de ses finitions et ses surpiqûres rouges, venons-en au plus important, le confort d’utilisation.

Le casque gaming SureFire est imposant, et ne se replie pas. Les oreillettes peuvent pivoter, sans toutefois pouvoir s’adapter correctement au crâne. Leur rotation est très limitée, à hauteur de quelques dizaines de degrés verticalement. Aucun mouvement horizontal n’est possible. Vous pourrez régler le Harrier 360 au niveau du crâne grâce à deux règles sur chaque côté du casque.

Après seulement quelques heures d’utilisation, des douleurs apparaissent rapidement sur le haut du crâne. Le confort est à la hauteur du prix, réduit.

Un son de qualité avec une finition RVB

Sur le Harrier 360, SureFire était attendu au tournant. Après un confort et des finitions à revoir, le son se montre de bonne qualité. Le SureFire Harrier 360 est doté d’un son ambiant stéréo virtuel 7.1, qui se fait ressentir dès les premières minutes d’utilisation. Le modèle s’adapte tout aussi bien sur PC que sur console, en montrant ses limites dans les gammes de sons intensives.

Pour accompagner ce système audio, le Harrier 360 est équipé d’un éclairage dégradé RVB. La signature lumineuse se fait donc par des dégradés de couleurs, avec 3 modes, fixe, cercle chromatique et éteint. Pour naviguer entre ces modes, les commandes sont disponibles directement sur le câble du casque. Avec cette télécommande câblée, il vous sera facile de changer de mode lumineux, de régler le volume ou de mettre en sourdine.

Pour discuter avec votre team, SureFire a équipé son casque d’un micro amovible. Sa qualité est elle aussi bonne, parfaite pour discuter facilement et clairement avec son équipe, sans avoir peur des grésillements ou des pertes de qualité.

Conclusion : SureFire Harrier 360

SureFire a récemment présenté ses nouveaux produits gaming dont le casque Harrier 360 fait parti. Il présente des finitions d’une qualité correcte et un confort qui peut être amélioré. Pour un casque d’entrée de gamme, le Harrier 360 s’éclaire avec un beau système RVB un peu limité en fonctionnalités, mais contrebalancé avec un système audio de qualité et un micro précis et clair.

Disponible au prix de 64,99 €, le SureFire Harrier 360 est un casque gaming intéressant. Le confort est à revoir, mais la marque part sur un bon produit, avec un rapport qualité prix correct.