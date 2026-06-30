Découvrez la puissance exceptionnelle de la MatePad Pro Max : Design sublime et créativité débridée

Huawei frappe fort sur le marché des tablettes avec l’annonce de sa toute nouvelle MatePad Pro Max, un modèle qui fait rimer design, puissance et créativité. Dévoilée ce jour, cette tablette grand format entend bien devenir la référence pour les utilisateurs exigeants, qu’ils soient pros ou passionnés de création numérique.

Une tablette qui allie finesse extrême et robustesse

Dès la prise en main, la HUAWEI MatePad Pro Max impressionne par ses dimensions record. Grâce à une conception ingénieuse et une architecture interne minimaliste, Huawei réussit à proposer une tablette de 13,2 pouces pesant seulement 509 g et affichant une épaisseur de 4,7 mm. Une prouesse qui fait aujourd’hui de la MatePad Pro Max la tablette de plus de 13 pouces la plus fine et la plus légère du marché.

Mais ne vous fiez pas à cette silhouette élégante : la tablette joue aussi la carte de la solidité avec un châssis en alliage d’aluminium et une structure interne renforcée. Résultat : elle affiche une résistance à la flexion améliorée de 60 %. Cette robustesse lui vaut même la certification Ultra-thin Bending Resistance de TÜV Rheinland, une première dans l’univers des grandes tablettes.

Un affichage OLED PaperMatte pour une immersion totale

Huawei pousse les limites de l’affichage avec un impressionnant écran OLED flexible PaperMatte de 13,2 pouces, développé pour offrir une expérience visuelle sans compromis. Les bordures ultra-fines (seulement 3,55 mm !) laissent place à un ratio écran/façade de 94 % – de quoi plonger littéralement dans les contenus.

La définition 3K promet une image détaillée tout en réduisant au maximum les reflets grâce à la technologie PaperMatte. De plus, la tablette met l’accent sur le confort visuel en décrochant la certification TÜV Rheinland Full Care Display 5.0. Les longues sessions de création ou de travail se font donc dans les meilleures conditions.

Performance, autonomie et audio premium : un combo gagnant

Sous le capot, la MatePad Pro Max affiche des performances en hausse de 20 % par rapport à la génération précédente et gère mieux la chaleur (30 % d’amélioration). L’expérience audio ne démérite pas, grâce à ses six haut-parleurs et son système de basses ultra-immersif.

Côté endurance, sa batterie haute capacité de 9 760 mAh assure jusqu’à 13,6 heures d’autonomie, idéale pour les journées productives bien remplies. L’appareil photo arrière de 50 MP profite d’une nouvelle technologie “True-to-Color” pour des clichés fidèles et précis.

Des outils pensés pour la productivité et la créativité

Avec la compatibilité du Glide Keyboard – clavier complet, pavé tactile généreux et logement pour le stylet (M-Pencil Pro) – la tablette se rapproche de l’usage d’un véritable PC portable. Un geste suffit pour tout ouvrir grâce à sa charnière magnétique.

Les fonctions multitâches, ainsi que les applications GoPaint pour dessiner et Notes pour la prise de notes, font de cette tablette un outil redoutable pour les pros comme pour les créatifs.

Par ailleurs, la MatePad Pro Max est disponible dès le 29 juin sur la boutique en ligne Huawei et au Flagship Store Paris Opéra. Comptez 1 099,99 € pour la version 256 Go avec Folio Cover, ou 1 299,99 € pour la version 512 Go, livrée avec le Glide Keyboard.

Enfin, Huawei bouscule une nouvelle fois les codes du marché. Sa MatePad Pro Max a-t-elle les atouts pour convaincre pros et créatifs ? À vous de juger ! N’hésitez pas à partager vos avis et réactions en commentaire.