Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 arrive avec les piliers

Ça fait déjà trois ans que Tanjiro Kamado et ses deux compères taillent du démon dans Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles. Sorti en 2021, le jeu d’arène a plongé les fans de la série à ses débuts jusqu’à l’arc du Train de l’infini. Et maintenant que l’arc des Piliers est terminé côté anime, CyberConnect2, SEGA et Aniplex reviennent pour annoncer le sequel de son premier jeu. Baptisé Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2, il promet de nouvelles histoires, mais également de nouveaux personnages, dont les puissants Piliers. Et c’est pour bientôt !

La bande-annonce de présentation de Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 :

CyberConnect2, connu pour ses adaptations vidéoludiques comme la série des Naruto: Ultimate Ninja Storm, vient de confirmer le développement de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2. Il s’agit d’un préquel du premier opus, et arrivera l’année prochaine sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S. Les “deux” Nintendo Switch accueilleront également le jeu à sa sortie.

Tout comme son prédécesseur, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 est un jeu de combat en arène. Il embarque un mode histoire reprenant là où le premier opus s’est arrêté. Les fans de la licence pourront donc revivre les moments émouvants de l’arc Quartier des Plaisirs, Village des Forgerons et le tout dernier Entraînement des Piliers. De quoi vous occuper avant l’arrivée de l’arc final de l’anime, prévu courant 2025.

Côté personnages, les combattants du premier opus seront disponibles au lancement. Les neuf Piliers seront également de la partie, dont les suivants :

Giyu Tomioka , le pilier de l’eau

, le pilier de l’eau Kyojuro Rengoku , le pilier de la flamme

, le pilier de la flamme Tengen Uzui , le pilier du son

, le pilier du son Muichiro Tokito , le pilier de la brume

, le pilier de la brume Shinobu Kocho , le pilier de l’insecte

, le pilier de l’insecte Mitsuri Kanroji , le pilier de l’amour

, le pilier de l’amour Obanai Iguro , le pilier du serpent

, le pilier du serpent Sanemi Shinazugawa , le pilier du vent

, le pilier du vent Gyomei Himejima, le pilier de la pierre

CyberConnect2 promet au total une vaste liste de 40 personnages pour Demon Slayer : The Hinokami Chronicles 2. Une première démo jouable sera également disponible à la Jump Festa 2025, le 21 et 22 décembre prochain.