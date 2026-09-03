Dreame A4 AWD Pro : des tondeuses robots taillées pour les grands jardins

Dreame ne compte pas laisser le jardin de côté. À l’IFA 2026, la marque présente la série A4 AWD Pro, une gamme de robots tondeuses pensée pour les terrains vastes et accidentés. Deux versions sont annoncées, pour des pelouses allant jusqu’à 3 500 et 5 000 m².

Transmission intégrale et coupe au ras des bordures

Comme son nom l’indique, la série mise sur une transmission intégrale (AWD). Quatre moteurs-roues à couple élevé lui permettent de grimper des pentes jusqu’à 90 %, soit 42°, et de franchir des obstacles de 7 cm. Le nouveau système de direction AeroTurn stabilise la tonte en dévers et ménage le gazon dans les virages. Le bloc de coupe, à double disque flottant de 40 cm et douze lames, épouse les irrégularités du terrain pour un résultat plus régulier.

Le LiDAR 3D et les capteurs du système OmniSense 4.0.

Pour se repérer, la A4 AWD Pro s’appuie sur OmniSense 4.0, un ensemble qui combine LiDAR 3D à 360°, double positionnement RTK, vision IA binoculaire et deux capteurs latéraux, le tout sans câble périphérique. La vision reconnaît plus de 300 types d’obstacles, et un éclairage d’appoint assure la détection même de nuit. La technologie EdgeMaster 4.0 déploie un bras de coupe mobile pour tondre au plus près des bordures, jusqu’à 0 cm.

Le reste de la fiche vise l’autonomie de gestion : batterie de 324 Wh sur une plateforme 36 V, connectivité 4G avec suivi antivol et surveillance vidéo, conception étanche IPX6 nettoyable au tuyau, gestion de plusieurs zones et adaptation à la météo.

Ce qu’il faut retenir

Avec cette série A4 AWD Pro, Dreame vise clairement les grandes propriétés et les jardins compliqués, là où un robot classique cale. Le programme technique est chargé, mais la patience sera de mise : la gamme n’arrivera en Europe qu’au premier trimestre 2027. Reste à voir les tarifs, encore inconnus, qui pèseront lourd dans la balance.