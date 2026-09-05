ECOVACS : Les innovations à découvrir en 2026

ECOVACS, la référence mondiale de la robotique domestique, vient de dévoiler à l’IFA 2026 une salve d’innovations impressionnantes. L’entreprise frappe fort avec pas moins de huit nouveaux robots, couvrant l’ensemble de la maison et même le jardin. Entre puissance démultipliée, intelligence artificielle, et nouveaux usages, ECOVACS veut révolutionner notre quotidien… et ça commence dès ce mois de septembre !

DEEBOT X12S : Le nouveau vaisseau amiral pour un nettoyage impeccable

Le DEEBOT X12S s’impose comme la nouvelle star du nettoyage domestique. Avec un moteur d’aspiration de 53 AW, soit 60 % plus puissant que ses prédécesseurs, il traque la saleté jusqu’à la poussière microscopique. Sa brosse, épaissie à 130 %, élimine jusqu’à 95,45 % des acariens nichés dans les tapis. Grâce à la technologie FocusJet, il s’attaque efficacement aux taches les plus tenaces. De plus, lorsqu’il détecte un tapis, le rouleau se soulève automatiquement pour éviter l’humidité et garantir un nettoyage optimal.

À son bord, une IA de dernière génération (AGENT YIKO 3.0) apprend les habitudes de l’utilisateur. Elle adapte ainsi le nettoyage pièce par pièce, en direct. De son côté, la navigation AIVI 3D 4.0 évite habilement animaux, meubles et autres obstacles. Ajoutez à ça une station OMNI ultra sophistiquée qui vide, nettoie et sèche le robot quasiment sans intervention humaine, et vous obtenez l’un des robots les plus autonomes et performants du marché.

Technologies premium pour (presque) tous les budgets

La marque mise également sur l’accessibilité avec la nouvelle famille DEEBOT T90 MAX. La technologie de lavage OZMO ROLLER 3.0, qui équipait jusqu’à maintenant uniquement les gammes haut de gamme, débarque à partir de 499 €. Un vrai pari sur la démocratisation du nettoyage connecté.

Pour les petits espaces, le DEEBOT mini 2 propose un aspirateur compact mais très puissant (10 000 Pa). Il évite les nœuds de cheveux, adapte les routines pour les intérieurs avec animaux et se gère via une station miniaturisée conçue pour prendre un minimum de place.

Au-delà du salon : piscine, jardin, vitres… tout y passe !

ECOVACS ne s’arrête pas au seuil de la porte. La gamme ULTRAMARINE s’attaque aux piscines avec une cartographie LiDAR sous-marin et de l’intelligence artificielle pour chasser la moindre impureté. Pour les vitres, le WINBOT W2S PRO OMNI propose autonomie longue durée, nettoyage précis des bords et adaptation automatique aux différentes surfaces vitrées. Enfin, les nouvelles tondeuses robotiques GOAT s’occupent des pelouses les plus exigeantes, avec leur système exclusif TruEdge Trimmer et leur navigation HoloScope 360 Dual-LiDAR.

ECOVACS, numéro 1 mondial selon Forbes Chine, s’affirme comme un acteur incontournable de la maison intelligente. Son modèle intégré et ses investissements massifs en R&D (plus de 900 chercheurs !), permettent d’innover vite et bien. Les utilisateurs français pourront découvrir ces nouveautés dès le 4 septembre pour le WINBOT et à partir du 9 septembre pour la famille DEEBOT (avec des remises exclusives à la clé !).

Quel robot manque encore à votre quotidien ? Dites-le-nous dans les commentaires et partagez cet article avec vos proches pour leur donner le goût de la maison sans corvée !