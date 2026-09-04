Votre téléphone vous espionne-t-il à votre insu ? Découvrez le verdict immédiatement !

Avez-vous remarqué que votre smartphone se comporte de manière étrange ces derniers temps ? Une batterie qui fond comme de la neige au soleil ou des fenêtres publicitaires qui surgissent de nulle part gâchent souvent votre expérience quotidienne. De nos jours, les logiciels espions se font extrêmement discrets, mais ils laissent toujours des traces invisibles derrière eux. Vous vous demandez certainement si un individu malveillant consulte vos messages ou écoute vos conversations en ce moment même. Rassurez-vous, ce tutoriel complet vous accompagne pas à pas pour identifier les fuites de données et sécuriser votre téléphone sans effort.

Observez l’autonomie et la température globale de votre téléphone

Une batterie qui se décharge brutalement constitue le premier indice d’une infection par un logiciel malveillant. En effet, un programme espion fonctionne en permanence dans l’ombre et consomme d’importantes ressources système pour enregistrer vos faits et gestes. Si vous devez recharger votre appareil plusieurs fois par jour sans avoir modifié vos habitudes d’utilisation, la vigilance s’impose.

Une surchauffe anormale de votre téléphone au repos confirme également un traitement de données anormal en arrière-plan. Votre processeur travaille intensément alors que l’écran reste pourtant éteint. De plus, un ralentissement soudain du système, accompagné de plantages d’applications à répétition, indique généralement une saturation des composants informatiques.

Contrôlez la consommation de données et le comportement des capteurs

Les cybercriminels doivent récupérer les informations volées sur votre téléphone et ils utilisent votre forfait Internet pour cela. Une augmentation inexplicable de votre consommation d’Internet mobile indique souvent l’envoi de vos photos, mots de passe et fichiers vers un serveur distant. Inspectez régulièrement le détail de votre consommation réseau dans les paramètres système de votre appareil Android ou iOS.

Gardez également un œil attentif sur les voyants de confidentialité situés en haut de votre écran. Si le témoin lumineux du microphone ou de la caméra s’allume sans raison valable, une application espionne vous observe probablement. Par ailleurs, la présence de pop-ups publicitaires agressifs ou le téléchargement automatique d’applications inconnues doivent immédiatement vous alerter sur l’état de santé de votre smartphone.

Pour protéger davantage la confidentialité de vos déplacements et de vos applications de réseaux sociaux, n’hésitez pas à lire notre tutoriel pour empêcher le partage de géolocalisation sur Instagram.

Analysez l’historique des communications et des SMS reçus

Les pirates tentent parfois d’utiliser votre propre ligne téléphonique pour diffuser des arnaques ou valider des transactions bancaires. Vérifiez minutieusement votre journal d’appels et vos SMS envoyés à la recherche de numéros inconnus ou d’envois de messages surtaxés. La réception soudaine de codes de confirmation SMS non sollicités indique également qu’un tiers tente d’accéder à vos comptes personnels.

La perte brutale et durable de votre réseau cellulaire peut cacher une attaque beaucoup plus grave appelée le SIM swapping. Dans cette situation précise, le pirate parvient à transférer l’identifiant de votre carte SIM sur sa propre carte à votre insu. Il intercepte ainsi tous vos appels et vos codes de sécurité à distance.

Tapez les codes secrets sur votre clavier d’appel

Le clavier téléphonique de votre smartphone permet d’exécuter des requêtes système très puissantes pour débusquer les détournements de ligne. Ces commandes universelles fonctionnent parfaitement sur les appareils Android ainsi que sur les iPhone.

1. Le code *#21# pour détecter les transferts actifs

Ouvrez l’application Téléphone de votre smartphone, puis composez soigneusement le code *#21# avant d’appuyer sur la touche d’appel. Ce code vérifie instantanément si vos appels vocaux, SMS et données mobiles subissent une redirection discrète vers un numéro tiers. Un écran récapitulatif s’affiche en quelques secondes pour vous indiquer l’état de chaque service.

2. Le code *#62# pour vérifier la destination de vos appels

Le code *#62# remplit une fonction complémentaire extrêmement utile au quotidien. Il affiche le numéro exact vers lequel vos communications basculent lorsque votre téléphone est éteint, hors ligne ou occupé. En temps normal, ce code doit simplement renvoyer vers le numéro officiel de la messagerie vocale de votre opérateur téléphonique. Si un numéro inconnu apparaît à l’écran, votre ligne subit un piratage ciblé.

3. Le code ##002# pour annuler immédiatement toutes les redirections

Le code ##002# sert de solution d’urgence absolue pour nettoyer la configuration de vos lignes. En saisissant cette commande, vous effacez sur-le-champ l’ensemble des transferts de données et des détournements configurés sans votre accord. Cet outil garantit le retour immédiat à un état de communication sécurisé.

Appliquez la procédure de nettoyage et de sécurisation immédiate

Si vous confirmez la présence d’un logiciel malveillant ou d’un comportement anormal sur votre appareil, appliquez ces étapes correctives sans attendre.

Étape 1 : Lancez un scan antivirus complet de l’appareil

Sur un smartphone Android, téléchargez une solution de sécurité reconnue et fiable depuis le Google Play Store, comme Norton, Kaspersky ou Malwarebytes. Lancez une analyse intégrale du stockage interne afin de détecter et de supprimer les applications espionnes cachées.

Étape 2 : Déconnectez les appareils inconnus de vos comptes

Rendez-vous dans la rubrique sécurité de votre compte Google, Apple ID et de vos profils sur les réseaux sociaux. Inspectez la liste des appareils actuellement connectés à vos espaces personnels et fermez immédiatement toutes les sessions suspectes ou non identifiées.

Étape 3 : Renouvelez l’ensemble de vos mots de passe

Utilisez impérativement un autre appareil parfaitement sain pour modifier tous vos accès confidentiels. Donnez la priorité absolue à vos boîtes mails, vos applications bancaires et vos gestionnaires de mots de passe. Activez systématiquement l’authentification à deux facteurs ou l’usage des passkeys.

Étape 4 : Effectuez une réinitialisation aux paramètres d’usine

Si les dysfonctionnements ou les doutes persistent malgré vos démarches, optez pour la réinitialisation complète de votre smartphone. Sauvegardez vos photos essentielles et vos contacts au préalable sur un support sécurisé. Cette réinitialisation usine efface l’intégralité du disque dur et élimine définitivement les programmes malveillants tenaces.

Foire aux questions sur la sécurité des téléphones

Pour vous aider à lever les derniers doutes et protéger efficacement votre smartphone au quotidien, voici les réponses directes aux questions les plus fréquentes.

Un antivirus est-il indispensable sur un iPhone ?

Le système d’exploitation iOS isole chaque application dans un environnement fermé très strict. Par conséquent, les antivirus classiques n’existent pas sur iPhone. Toutefois, il reste crucial de maintenir le système d’exploitation à jour pour boucher les failles de sécurité.

Les cybercriminels utilisent généralement des liens d’hameçonnage envoyés par SMS ou par email. L’installation d’applications en dehors des magasins officiels représente également un vecteur d’infection très fréquent.

Est-ce que le mode avion bloque l’espionnage d’un téléphone ?

Le mode avion coupe instantanément toutes les connexions sans fil de l’appareil. Le logiciel espion ne peut plus envoyer vos données vers le serveur du pirate tant que ce mode reste activé.