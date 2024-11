Elon Musk surprend encore : le mini robot Optimus s’arrache comme des petits pains !

Depuis le 15 novembre, Tesla a surpris le grand public en lançant une version miniature de son robot humanoïde Optimus. À peine disponible, ce mini Optimus a déjà conquis les fans de la marque et est déjà en rupture de stock.

Un mini Optimus à 40 dollars, équipé comme un vrai robot Tesla

Elon Musk continue d’émerveiller le monde avec ses innovations, et cette fois, c’est en format jouet. Disponible sur la boutique en ligne Tesla pour 40 dollars (environ 37 euros), ce mini robot mesure 20 centimètres et impressionne par ses fonctionnalités. Inspiré de la deuxième génération d’Optimus, il peut bouger. Il peut également se plier dans tous les sens et exécuter des gestes réalistes grâce à ses 20 points d’articulation. Pour compléter l’expérience, il comporte une borne de recharge et un petit marteau. Ce qui est idéal pour jouer et se plonger dans l’univers futuriste de Tesla.

Loin d’être un simple gadget, ce jouet reflète les ambitions d’Elon Musk de démocratiser la robotique, même à petite échelle. D’ailleurs, certains fans y voient un avant-goût du futur grand Optimus, prévu pour devenir un assistant domestique polyvalent. Mais pour l’instant, cette figurine permet de patienter tout en s’amusant.

Un succès fulgurant qui dépasse les attentes de Tesla

Le lancement du mini Optimus a été un véritable phénomène. En moins de 24 heures, tous les exemplaires ont été écoulés. Tesla n’a pas encore annoncé si un réassort est prévu, mais invite les intéressés à s’inscrire par mail pour être tenus informés. Cette ruée reflète l’enthousiasme autour des projets de l’entreprise, même sous forme de jouet.

Lors de l’événement We Robot en octobre dernier, le robot Optimus grandeur nature avait déjà captivé le public en exécutant des tâches variées. Comme servir des verres ou prendre des selfies. Cependant, des critiques avaient pointé du doigt l’assistance humaine nécessaire pour ces démonstrations. Malgré cela, Tesla vise une commercialisation d’Optimus à grande échelle d’ici 2025, notamment pour ses usines.

En attendant, les fans peuvent toujours se tourner vers d’autres produits dérivés de la marque, comme des répliques de véhicules Tesla. Ces jouets, vendus entre 90 et 200 euros, prolongent l’expérience unique offerte par l’univers d’Elon Musk.