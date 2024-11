Alien : Rogue Incursion dévoile son intrigue dans son nouveau story trailer

Il ne reste plus qu’un mois jour pour jour avant que les Xénomorphes envahissent nos casques VR. En prévision de l’arrivée imminente d’Alien : Rogue Incursion, le studio Survios a publié une nouvelle bande-annonce de son jeu. Cette dernière présente une “histoire dans l’histoire”, afin d’en savoir plus sur les mésaventures de Zula sans pour autant spoiler tout le jeu. Appréciez !

Que nous réserve le story trailer d’Alien : Rogue Incursion ?

Alien : Rogue Incursion, le survival horror de Survios débarque sur les casques VR dans un mois. Et pour mieux comprendre l’univers du jeu, le studio a levé le voile sur son intrigue horrifique mais surtout sa date de sortie avec un nouveau story trailer. TQ Jefferson, chef de produit chez Survios, a également ajouté qu’il avait été conçu selon une structure en trois actes, avec un “grand final” en guise de climax scénaristique.

Dans Alien : Rogue Incursion, les joueurs incarnent l’ex-marine coloniale Zula Hendricks. Après avoir reçu un SOS d’un ancien camarade d’escadron, elle se rend sur la source de l’appel : la planète LV-354, également connue sous le nom de Purdan. Après avoir échappé de peu au crash de son aéronef, elle et son coéquipier Davis atterrissent au sein d’une base vide, où jonchent des dizaines de corps, visiblement assassinés.

En progressant dans le jeu, elle se retrouve face à face avec les seuls maîtres des lieux, les redoutables xénomorphes. Mais pas seulement : elle sera également témoin de corruptions et de conspirations, menant à la perte du personnel de la base. “Vous allez enfin pouvoir ressentir ce que c’est que de pénétrer dans l’univers des films, et Alien en particulier. Vous allez vous immerger dans une expérience si viscérale et si réelle qu’elle changera vos perceptions pour toujours”, ajoute TQ Jefferson.

Alien : Rogue Incursion sort le 19 décembre 2024 sur PSVR 2 et PC via Steam VR. La version Meta Quest 3 sera décalée pour 2025, afin de “fournir les expériences Alien VR que les fans et les joueurs attendent”, selon Survios.