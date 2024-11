Meta AI débarque en Europe : les lunettes Meta Ray-Ban parlent enfin votre langue !

L’intelligence artificielle Meta AI de Meta, maison mère de Facebook, arrive en Europe, marquant une étape importante. Les utilisateurs en France, en Italie, en Espagne et en Irlande peuvent désormais expérimenter cette technologie avec les lunettes Meta Ray-Ban. Et la nouveauté qui fait battre le cœur des amateurs de tech ? Elles parlent français !

Une IA innovante qui se met à votre portée, en plusieurs langues

Meta AI fait ses premiers pas dans l’Union européenne, après une période d’attente liée à la conformité réglementaire. Disponible en français, espagnol et italien, en plus de l’anglais, cette IA générative ouvre de nouvelles possibilités pour les utilisateurs. Les lunettes Meta Ray-Ban sont les premiers appareils à intégrer cette technologie en Europe.

Grâce à une mise à jour vers la version 10.0, vous pouvez maintenant poser des questions simples ou complexes en français. Besoin d’une idée pour une sortie, d’un rappel rapide ou d’une suggestion de recette ? Cette IA peut vous aider. Cependant, certaines fonctionnalités avancées, comme l’analyse visuelle à partir de la caméra intégrée, restent indisponibles pour le moment en Europe. Meta explique dans un communiqué : « Nous avons travaillé avec diligence pour respecter le cadre réglementaire complexe de l’Europe. » Ce lancement marque un premier pas prometteur, même si la version européenne est encore en phase d’ajustement.

Meta AI : des débuts prometteurs mais des fonctionnalités limitées en français

Si l’arrivée de Meta AI dans les Ray-Ban est une avancée majeure, tout n’est pas encore parfait. En testant la version française, certains utilisateurs ont rencontré des limites. Des questions simples comme « trouve-moi une boulangerie » ou « propose-moi des jeux de société » n’obtiennent pas encore de réponses satisfaisantes. L’assistant semble nécessiter des ajustements côté serveurs pour fonctionner aussi bien qu’en anglais.

Malgré ces débuts modestes, cette ouverture à l’Europe est un signal fort. Jusqu’ici, Meta avait évité de lancer ses outils en Europe à cause des lois strictes comme le RGPD. Avec Meta AI, la tendance change. Les utilisateurs peuvent enfin profiter des innovations promises par les géants de la tech sans détourner les restrictions via des VPN. À terme, l’entreprise espère proposer des fonctionnalités multimodales, capables de traiter images et vidéos, comme c’est déjà le cas aux États-Unis.