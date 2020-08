Falling : le premier film de Viggo Mortensen a sa bande-annonce

Viggo Mortensen est un grand acteur qui a derrière lui une carrière longue de 35 ans. Après avoir joué notamment pour Jim Jarmusch, Brian de Palma, Gus van Sant ou Ridley Scott, il connaît la consécration en 2001 en endossant le rôle de Aragorn dans la trilogie du Seigneur des anneaux de Peter Jackson.

Une belle carrière pour cet acteur qui se lance désormais dans la réalisation avec Falling, un drame familial. Projeté au dernier Festival de Sundance, il est également détenteur du sceau Sélection officielle du Festival de Cannes 2020.

Falling nous raconte l’histoire de John, ayant vécu son enfance dans une ferme isolée. Il vit désormais en Californie avec son mari Eric et leur fille adoptive Mónica. Son père, Willis, conservateur obstiné, vit toujours dans la ferme, seul. Ce dernier devenant sénile, John décide de recueillir son père en Californie afin de lui trouver un nouveau foyer. Mais Willis ne veut rien changer à son mode de vie… Ainsi, le film va démontrer la relation compliquée qu’entretiennent John et son père.

Il y a quelques jours est sorti la bande-annonce du film. Bande-annonce qui nous promet un film très sensible et touchant.

Découvrez-là dès maintenant :

Viggo Mortensen et Lance Henriksen formeront donc le duo principal, l’un jouant John, l’autre jouant Willis. Lance Heriksen est connu pour avoir notamment joué dans Terminator, Chasse à l’homme, Dead Man, Aliens 2 et 3.

Au casting figurent également Sverrir Gudnason (Millénium : ce qui ne me tue pas), Laura Linney, Hannah Gross (Mindhunter), Terry Chen et même, dans le rôle d’un proctologue, un certain David Cronenberg. Ce dernier a réalisé trois films avec Viggo Mortensen dans le rôle principal : A History of Violence en 2005, Les Promesses de l’ombre en 2007 et A Dangerous Method en 2011.

L’affiche française du film