Final Fantasy Resonance dévoile un nouveau trailer et confirme son hommage aux classiques de la saga

A quoi aurait ressemblé Final Fantasy si la série avait continué à repousser les limites du pixel art ? La réponse réside dans Final Fantasy Resonance, le prochain titre RPG de Square Enix. Après son passage lors du Japan Expo à Paris, le studio nippon a dévoilé un tout nouveau Pixel Trailer du jeu, mettant en lumière son identité visuelle ainsi que plusieurs aspects de son gameplay. Si les révélations restent mesurées sur le plan narratif, cette nouvelle présentation confirme déjà l’ambition du studio : proposer une véritable lettre d’amour aux premiers épisodes de la célèbre franchise.

Plus de détails dans les prochaines lignes !

Une ode au HD-2D pour Final Fantasy Resonance

Via la bande-annonce, Square Enix met surtout l’accent sur la direction artistique de Final Fantasy Resonance. Le titre adopte une esthétique HD-2D, combinant des sprites en pixel art avec des décors en trois dimensions, des effets de lumière modernes et une caméra dynamique qui apporte de la profondeur aux environnements. L’ensemble rappelle naturellement des titres comme Octopath Traveler, tout en conservant l’identité propre à la licence Final Fantasy.

Les différentes séquences dévoilent notamment plusieurs villes, des donjons ainsi que des paysages variés. Le tout, sublimé par cette approche visuelle devenue l’une des signatures du studio. Regardez :

Comme pour Octopath Traveler, Final Fantasy Resonance misera sur un système de combat au tour par tour. Les affrontements permettront notamment de faire appel à des héros emblématiques de la saga grâce à un système de résonance, élément central du gameplay présenté par Square Enix depuis les premières annonces. Les combats privilégieront la stratégie et la gestion des capacités plutôt que les réflexes, renouant ainsi avec les fondamentaux des JRPG classiques.

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Au-delà des combats, le Pixel Trailer multiplie les références aux anciens Final Fantasy. Parmi les séquences aperçues figure notamment une nouvelle version du célèbre mini-jeu de la corde à sauter de Final Fantasy IX, connu pour avoir mis à rude épreuve la patience des joueurs à l’époque.

Square Enix indique également que chaque ville proposera ses propres activités annexes. Tout en proposant l’exploration, le jeu rend donc hommage aux traditions de la série, où les mini-jeux ont souvent occupé une place importante.

Une sortie toujours prévue en octobre

Final Fantasy Resonance est attendu le 22 octobre 2026 sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam.