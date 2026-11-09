Génération vidéo par IA : Google frappe fort avec Gemini Omni 1.2 Flash

La création de contenu vidéo franchit un nouveau cap décisif. Si vous pensiez avoir tout vu en matière d’intelligence artificielle générative, préparez-vous à revoir vos standards. En effet, Google vient de déployer officiellement Gemini Omni 1.2 Flash. Il s’agit d’un outil pensé pour transformer radicalement la façon dont les créateurs, les développeurs et les marques conçoivent des clips animés. Entre clips plus longs, modifications conversationnelles fluides et baisse tarifaire notable, la firme de Mountain View redéfinit les règles du jeu face à une concurrence internationale de plus en plus agressive.

Gemini Omni 1.2 Flash : des clips de quinze secondes et une flexibilité inédite

La première grande avancée de cette nouvelle version réside dans la durée des séquences générées. Le modèle disponible depuis le 5 novembre 2026 permet désormais de produire nativement des clips d’une durée maximale de 15 secondes en une seule opération. Les utilisateurs bénéficient également d’une liberté totale pour définir la longueur exacte par incréments d’une seconde, entre 3 et 15 secondes. Cette amplitude supplémentaire offre la possibilité de raconter de véritables histoires, de structurer des présentations percutantes ou de concevoir des spots publicitaires parfaitement calibrés.

Pour accélérer le travail de production, Google intègre un flux de travail optimisé. Les créateurs génèrent d’abord des ébauches rapides en basse définition pour valider le concept visuel. Ils affinent ensuite les détails, puis convertissent leurs meilleures réalisations en résolutions élevées, comme le 1080p ou la 4K.

Un montage conversationnel pour ajuster chaque détail sans tout recommencer

L’un des freins majeurs des outils de génération vidéo traditionnels résidait dans la nécessité de relancer entièrement une création dès qu’un détail ne convenait pas. L’outil résout ce problème grâce à un mode d’édition conversationnelle sur plusieurs tours.

Les utilisateurs dialoguent directement avec le modèle pour peaufiner leur clip étape par étape. Il devient ainsi possible de modifier l’éclairage, de transformer l’arrière-plan, de remplacer un produit précis ou d’ajuster le format de l’image au fil des échanges dans le chat. Cette approche interactive évite de repartir de zéro et simplifie la déclinaison rapide de variantes publicitaires adaptées à différents publics cibles.

Une cohérence visuelle renforcée et un respect accru des références

Garder des visages, des vêtements ou des logos parfaitement stables d’un plan à l’autre relevait souvent du défi technique. Le nouveau modèle de Google améliore nettement le suivi des références grâce à l’utilisation conjointe d’images de personnages, de produits, de courts extraits vidéo et de repères audio.

Les éléments visuels essentiels conservent une stabilité remarquable quel que soit l’angle de caméra. Les mouvements de la caméra gagnent également en fluidité, autorisant des trajectoires continues comme des zooms arrière ou des survols amples sans saccades majeures. Les tests comparatifs menés par Google DeepMind témoignent de cette progression, les utilisateurs privilégiant nettement cette nouvelle mouture pour sa fiabilité graphique globale.

Un positionnement tarifaire agressif et une accessibilité élargie

Google démocratise l’accès à sa technologie en réduisant les coûts de manière significative. Aucun tarif officiel en euros pour la France n’a été annoncé par la firme pour le moment. Via l’API Gemini, le prix de la vidéo accuse une baisse de 30% par rapport à la version précédente et s’affiche à 0,07 dollar par seconde pour un rendu en 720p.

Cette tarification avantageuse s’accompagne d’un déploiement à grande échelle. La compatibilité est assurée avec des outils professionnels comme Flow, Google Ads, Google Vids et Vertex AI sur Google Cloud. L’outil s’intègre aussi dans l’application Gemini pour les membres disposant d’un abonnement Google AI Ultra. Par ailleurs, chaque fichier vidéo intègre un filigrane invisible SynthID pour garantir la traçabilité des contenus.