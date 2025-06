Google tacle Apple et ses prétendues « nouveautés »

Chaque année, des millions de technophiles attendent avec curiosité et impatience la conférence des développeurs d’Apple (WWDC). L’édition 2025 s’est particulièrement démarquée par l’annonce d’iOS 26 et de son lot de nouveautés. Cependant, ces nouveautés ne sont pas tellement nouvelles du point de vue de la concurrence. D’ailleurs, les rivaux d’Apple ne se sont pas gênés pour le lui dire, dont Google.

Google dit tout haut ce que beaucoup murmurent dans les coulisses sur Apple

Il y a quelque temps, Google s’est moqué du RCS dans sa série #BestPhonesForever. Récemment, c’est au tour d’Apple et des nouveautés d’iOS 26 de subir des moqueries. En effet, dans le dernier épisode de la série, Google taquine gentiment Apple que ses nouveautés annoncées ressemblent étrangement à des fonctionnalités déjà présentes sur les Pixel.

Plus précisément, le nouvel épisode met en scène un échange bon enfant entre un iPhone et un Pixel. L’échange prend la forme d’une discussion animée et complice entre de vieux amis. Pour rappel, parmi les nouveautés annoncées d’iOS 26, il y a Live Translate, Hold Assist et Call Screening. Ces fonctionnalités se traduisent, en français, par la traduction en direct, l’assistance à la mise en attente et le filtrage des appels.

Des fonctionnalités déjà présentes depuis longtemps sur les Google Pixel ?

« On dirait qu’on est déjà passé par là… », se moque gentiment Google face aux fonctionnalités annoncées par Apple. En effet, il se trouve que ces fonctions se trouvent déjà sur Android et les smartphones Pixel depuis un certain temps.

Dans la discussion entre l’iPhone et le Pixel, l’iPhone est surpris que les gens pensent que les nouvelles fonctionnalités copient celles d’Android. Pour le smartphone d’Apple, il s’agit de « coïncidences ». « J’ai annoncé la traduction en direct des messages texte » déclare d’iPhone. Ce à quoi le Pixel répond : « il s’avère que je l’avais déjà il y a quatre ans ».

Les deux smartphones évoquent ensuite la fonctionnalité Hold Assist, qui notifie l’appelant lorsqu’il est mis en attente. Là aussi, le Pixel rappelle à l’iPhone qu’il en est capable depuis cinq ans. Enfin, pour ce qui est de la fonctionnalité « Call Screening », il oblige un interlocuteur qui n’est pas dans votre répertoire de contacts de préciser son identité. Suite à quoi, les informations s’affichent à l’écran. Le but étant de permettre à l’utilisateur de choisir de décrocher ou non. Cette option, qui permet de lutter contre le démarchage, est présente sur les Pixel depuis sept ans.

A la fin de la vidéo, l’iPhone demande « par curiosité » au Pixel ce qu’il prévoit comme fonctionnalités sur le Pixel 10. La question sous-entend que le smartphone d’Apple pourrait continuer à piquer des fonctionnalités sur son rival. Mais le Pixel reste évasif et laisse planer le mystère. En tout cas, Google n’est pas le seul à se moquer d’Apple. Samsung et Microsoft sont aussi passés par là.