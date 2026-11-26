Cadeaux design Philips Hue : Liane 360°, Gradient Signe, Hue Go, les lampes qui se remarquent même éteintes

Offrir une ampoule connectée a quelque chose de raisonnable, presque utilitaire. Certaines pièces de Philips Hue jouent pourtant dans un autre registre, celui de l’objet de décoration. Une lampe Philips Hue design s’apprécie autant éteinte qu’allumée, et c’est précisément ce qui en fait un cadeau. Dans ce guide, je réunis les modèles haut de gamme en vente sur le site officiel, des nouveautés de l’année aux classiques. Je vous dis aussi pourquoi leur prix demande un vrai coup de cœur.

Liane 360° : quelques mètres de lumière pour redessiner un mur

Dévoilée à l’IFA 2026, la corde lumineuse Liane 360° est la pièce la plus spectaculaire de la gamme. Elle diffuse une lumière blanche ou colorée sur tout son pourtour, grâce à la technologie OmniGlow. Le résultat, selon la marque : une lumière homogène et très lisse sur toute la longueur.

Deux versions existent. La Liane 360° de 3 mètres (429,99 €) est livrée avec un poids, pour tomber à la verticale le long d’un mur ou dans un angle. Elle délivre jusqu’à 2 400 lumens. La version de 5 mètres (529,99 €) monte à 4 000 lumens et se fixe le long des murs et des plafonds, par exemple au-dessus d’un plan de travail.

La corde se découpe tous les 12,5 cm, avec bloc d’alimentation et accessoires inclus. Pour un budget plus contenu, l’applique murale Liane (209,99 €) reprend le nom et l’esprit. Elle projette une lumière indirecte et se pilote en Bluetooth, sans Bridge.

Gradient Signe : la lampe qui peint le mur en dégradé

La gamme Gradient Signe reste la signature déco de Philips Hue. Ces luminaires fins et noirs projettent un dégradé de couleurs sur le mur auquel ils s’adossent. La lampe à poser est affichée à 224,99 €, le lampadaire à 339,99 €.

Les deux se pilotent en Bluetooth ou via un Hue Bridge, selon leurs fiches officielles. Ils conviennent donc à une personne qui ne possède encore aucun produit Hue. La marque annonce une durée de vie d’environ dix ans.

Le lampadaire s’impose dans un salon, à côté d’un canapé ou d’une bibliothèque. La lampe à poser trouve plus facilement sa place sur un buffet ou un meuble télé. Dans les deux cas, l’effet repose sur le mur : une surface claire et dégagée le met nettement plus en valeur.

Hue Go, Iris et Bloom : la déco qui se déplace

La Hue Go (169,99 €) est la lampe nomade de la gamme. Elle fonctionne sur batterie, délivre 370 lumens et résiste aux intempéries avec un indice IP54. Sa poignée en silicone permet de la porter d’une pièce à l’autre, ou dehors pour un dîner.

La marque suggère d’ailleurs de la glisser parmi les cadeaux, sous le sapin, pour les éclairer d’une lueur colorée. L’idée vaut ce qu’elle vaut, mais elle rappelle qu’une lampe qu’on déplace sert bien au-delà de décembre.

La lampe Iris (119,99 €) combine une projection de couleur sur le mur et un rétroéclairage doux. Son édition spéciale cuivre est affichée à 149,99 €, et la marque la décline aussi en or, argent et rosé. Plus compacte, la Bloom (99,99 €) se branche sur une prise et projette une lumière colorée. Toutes trois se pilotent en Bluetooth.

Lightguide : des ampoules qui se regardent autant qu’elles éclairent

Les ampoules Lightguide assument leur rôle d’objet. Elles sont soufflées à la main en verre, avec un tube intérieur et un revêtement réfléchissant. Le résultat se voit même lorsqu’elles sont éteintes, ce qui les destine aux suspensions sans abat-jour.

Le site officiel en propose plusieurs formes au culot E27. La Triangle (104,99 €) affiche 125 mm de diamètre et une silhouette géométrique. La ST72 (84,99 €), plus étroite avec 72 mm, joue la carte vintage avec sa forme allongée.

Leur fiche ne précise pas de flux lumineux en lumens, contrairement aux ampoules classiques de la marque. Ce sont avant tout des ampoules de décoration, pas d’éclairage principal. Mieux vaut le savoir avant de les installer dans un plafonnier de cuisine.

Le design Philips Hue se paie au prix fort

Il faut le dire clairement : ces cadeaux sont chers. La Liane 360° de 3 mètres coûte plus de trois fois le prix d’un kit de démarrage à quatre ampoules avec Bridge. Une seule ampoule Lightguide dépasse le prix d’un Dimmer Switch et d’une prise intelligente réunis.

Ce prix se justifie surtout par le design et la finition, pas par la quantité de lumière. Pour une personne qui cherche avant tout à éclairer, un kit classique reste plus rationnel. Ces modèles s’adressent à quelqu’un qui aime déjà la marque, ou qui cherche une pièce de décoration à part entière.

Côté promotions, à la mi-novembre, le lampadaire et la lampe à poser Gradient Signe, la Hue Go et les lampes Iris figurent dans l’offre Black Friday du site officiel (-30 % dès deux produits éligibles). La Liane 360° et les ampoules Lightguide n’en font pas partie à cette date.

Quelle lampe Philips Hue design offrir à Noël ?

Pour marquer le coup, la Liane 360° de 3 mètres (429,99 €) est la pièce la plus singulière de la gamme cette année. Pour un salon, la lampe à poser Gradient Signe (224,99 €) offre un bon compromis entre effet et prix, sans exiger de Bridge. Et pour un cadeau qui voyage, la Hue Go (169,99 €) reste la plus polyvalente.

Produit Pour qui Prix officiel (mi-novembre 2026) Corde lumineuse Liane 360° 3 m / 5 m Pièce déco signature 429,99 € / 529,99 € Applique murale Liane Lumière indirecte 209,99 € Gradient Signe lampe à poser / lampadaire Salon, mur à colorer 224,99 € / 339,99 € Hue Go Lampe nomade, intérieur et extérieur 169,99 € Iris / Iris édition spéciale cuivre Chambre, buffet 119,99 € / 149,99 € Bloom Petit budget 99,99 € Ampoules Lightguide Triangle / ST72 Suspension sans abat-jour 104,99 € / 84,99 €

Ce guide fait partie d’une série de quatre consacrée aux cadeaux Philips Hue pour Noël 2026. Les trois autres guides vous aident à choisir pour débuter avec Philips Hue, la déco de Noël connectée avec les guirlandes Festavia et les cadeaux Philips Hue Play pour gamers et cinéphiles.