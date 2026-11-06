Les meilleurs calendriers de l’Avent à offrir pour Noël 2026

Cette année encore, les calendriers de l’Avent ne se limitent plus aux traditionnels chocolats. Les marques rivalisent d’imagination pour transformer le mois de décembre en une véritable expérience.

En effet, il y en a désormais pour tous les goûts. Les amateurs de bières artisanales peuvent découvrir de nouvelles brasseries. Les gourmands patienteront avec des spécialités chocolatées ou charcutières. Quant aux fans de Star Wars, ils retrouveront leurs personnages préférés en version miniature.

Toutefois, certaines marques vont encore plus loin. Entre infusions biologiques, puzzles quotidiens, boissons fruitées et expériences à partager en couple, les idées cadeaux ne manquent pas.

Pour Noël 2026, nous avons sélectionné neuf calendriers de l’Avent qui sortent du lot. Des cadeaux originaux, parfois inattendus, qui pourraient bien faire plaisir à vos proches. Voici notre sélection pour trouver le calendrier idéal à glisser sous le sapin.

1. Une Petite Mousse : 24 bières artisanales pour les amateurs de découvertes

Pour commencer cette sélection, direction le monde des bières artisanales avec Une Petite Mousse. La marque revient en 2026 avec une nouvelle édition de son calendrier de l’Avent. Cette année, elle propose 24 bières issues de diverses brasseries. L’objectif reste simple : faire découvrir des recettes originales et mettre en avant le savoir-faire des brasseurs.

Ainsi, les amateurs retrouveront différents styles au fil des ouvertures. IPA, Lager, Triple et Pale Ale côtoient des créations plus surprenantes. On retrouve notamment des bières acidulées, fruitées ou fumées. Les photos illustrent parfaitement cette diversité. Elles présentent notamment une Floréal 11, une Pastry Gose à la rhubarbe et à l’amande titrant à 4,3 %. Une autre canette dévoile la Pecan Kickback de Siren Craft Brew, une Brown Ale aux notes de noix de pécan grillées. Enfin, la FanFarrón de Ludica propose une Little Hazy Pale Ale travaillée avec les aromes Citra, Mosaic et Nectaron.

Attention toutefois, ces photographies illustrent des références et ne constituent pas la composition exhaustive annoncée du calendrier. Une Petite Mousse conserve volontairement la surprise jusqu’en décembre.

Toutes les bières de ce calendrier sont conditionnées en canettes de 33, 44 ou 50cl. De plus, chaque bière bénéficie d’une présentation via le biérologue numérique. De quoi découvrir son histoire, ses particularités et ses saveurs.

Côté pratique, le calendrier bénéficie d’un emballage anti-choc testé. Un détail rassurant pour un coffret qui pèse son poid. Son tarif atteint 79,95 euros. Il s’adresse donc principalement aux amateurs qui souhaitent découvrir de nouvelles références plutôt que retrouver les mêmes bières industrielles chaque année.

Prix conseillé : 79,95 €

Où l’acheter : Une Petite Mousse – Calendrier de l’Avent bières 2026

2. Cochonou : un calendrier de l’Avent qui mise sur la gourmandise et la nostalgie

Voilà une proposition qui devrait surprendre les amateurs d’apéritifs ! Pour la première fois de son histoire, Cochonou lance son propre calendrier de l’Avent. La célèbre marque française de saucissons transpose ainsi son univers convivial dans un coffret collector. Et forcément, le résultat ne passe pas inaperçu.

Dès le premier regard, on retrouve les codes emblématiques de Cochonou. Le rouge et blanc domine, avec son célèbre motif vichy. Une petite 2CV chargée de cadeaux accompagne également l’illustration. L’ensemble rappelle immédiatement les campagnes publicitaires et les moments de convivialité associés à la marque depuis 1971.

Derrière les 24 cases se cachent surtout des gourmandises. Chaque journée permet de découvrir des mini-saucissons. La marque décline ces petites bouchées en trois recettes : Nature, Brie et Noisette. De quoi varier les plaisirs pendant toute la période de l’Avent. Par ailleurs, ces produits sont fabriqués en France et certifiés 100 % pur porc français.

Mais Cochonou ne s’arrête pas à la dégustation. Le calendrier réserve également quatre surprises collector inspirées de son patrimoine. Les collectionneurs pourront ainsi découvrir deux pins, l’un avec le logo de la marque et l’autre représentant son célèbre bob. Un porte-clés en forme de 2CV et un magnet du fameux saucisson complètent cette sélection.

Avec cette édition limitée à 52 000 exemplaires, Cochonou joue clairement la carte de la nostalgie. Le calendrier s’adresse autant aux gourmands qu’aux nostalgiques de l’univers populaire de la marque.

Enfin, son prix de vente conseillé est fixé à 29,99 euros. Un tarif plutôt accessible pour 24 jours de gourmandise et quelques objets à conserver. Attention néanmoins, cette première édition pourrait rapidement devenir difficile à trouver avec ses quantités limitées.

Prix conseillé : 29,99 €

Où l’acheter : Calendriers-Avent.com – Calendrier de l’Avent Cochonou.

3. Le Chocolat des Français : un Noël à ski particulièrement gourmand

Impossible de parler des calendriers de l’Avent sans évoquer le chocolat. Cette année, Le Chocolat des Français propose une édition qui nous emmène directement sur les pistes enneigées. Baptisé « Noël à ski », ce Super Calendrier de l’Avent associe gourmandise et illustration originale.

La première particularité se trouve justement dans son apparence. Pour cette édition, la marque a confié l’univers graphique à Sarah Matuszewski. Son travail mélange street-art et illustrations cartoon. On retrouve ainsi un calendrier coloré, décalé et particulièrement festif. Il devrait facilement trouver sa place dans une décoration de Noël.

Cependant, c’est évidemment son contenu qui nous intéresse le plus. Derrière les 24 fenêtres se cachent différentes créations chocolatées. La marque annonce notamment des pralinés fondants, des nougats et des giandujas. Les recettes alternent les textures et les saveurs pour éviter la monotonie pendant les quatre semaines précédant Noël.

Les amateurs de noisettes retrouveront notamment des cœurs pralinés au chocolat au lait. D’autres cases réservent des associations plus gourmandes, avec des préparations croustillantes et des chocolats noirs. La sélection compte donc de nombreuse variétés différentes et succulentes.

Par ailleurs, Le Chocolat des Français met en avant une fabrication sans huile de palme et une sélection d’ingrédients naturels. La marque travaille également avec des chocolatiers et revendique plusieurs récompenses obtenues lors de concours.

Affiché à 35,90 euros, ce calendrier reste relativement accessible. Il représente une belle alternative aux calendriers classiques des grandes surfaces. En revanche, son intérêt repose autant sur son univers graphique que sur ses chocolats. C’est donc un cadeau intéressant pour les gourmands qui apprécient également les beaux objets.

Prix conseillé : 35,90 €

Où l’acheter : Le Chocolat des Français – Super Calendrier de l’Avent

4. Horae : un calendrier de l’Avent bucolique pour les amateurs d’infusions

Changeons complètement d’univers avec Horae. La marque propose un calendrier de l’Avent qui s’éloigne des gourmandises traditionnelles. Ici, place aux plantes, aux fleurs et aux infusions biologiques. Une proposition originale pour celles et ceux qui apprécient les moments de détente autour d’une bonne tasse.

Baptisé « Calendrier de l’Avent Bucolique », ce coffret 2026 transforme chaque ouverture en petite découverte végétale. La marque associe des recettes d’herboristerie à des bouquets de fleurs à infuser. L’expérience devient alors autant visuelle que gustative.

Le calendrier réunit notamment différentes tisanes biologiques de Noël. Les compositions sont imaginées par les herboristes de Horae, à partir de plantes soigneusement sélectionnées. Parmi les recettes annoncées, on retrouve des mélanges dédiés au sommeil, à la digestion ou encore au réconfort hivernal. D’autres compositions mettent davantage en avant les fleurs et les saveurs saisonnières.

La véritable originalité vient cependant des bouquets à infuser. Contrairement aux sachets traditionnels, ces petites compositions végétales se découvrent directement dans la tasse. Elles permettent d’observer les plantes se déployer progressivement dans l’eau chaude. Certaines sont même pensées pour être partagées dans une théière.

La dernière surprise mérite également une attention particulière. Pour le 24 décembre, Horae réserve une surprise. Une jolie manière de terminer cette expérience sur une note symbolique et conviviale.

Autre point intéressant, la marque accorde une attention particulière aux emballages. Les sachets utilisent notamment une fibre de canne à sucre naturelle et non blanchie, tandis que les enveloppes individuelles sont conçues en pulpe de bois.

Proposé autour de 49,90 euros, ce calendrier vise un public qui recherche davantage qu’une simple gourmandise quotidienne. C’est une invitation à ralentir et à profiter d’un petit rituel hivernal.

Prix conseillé : 49,90 €

Où l’acheter : Horae – Calendrier de l’Avent Bucolique Bio

5. LEGO Star Wars : un calendrier de l’Avent sous le signe de The Mandalorian

Les fans de Star Wars connaissent bien le rendez-vous. Chaque année, LEGO renouvelle son calendrier de l’Avent avec de nouvelles figurines et des constructions miniatures. Pour 2026, la marque met à l’honneur l’univers de The Mandalorian. Une édition qui devrait particulièrement séduire les collectionneurs et les jeunes fans de la saga.

Le calendrier LEGO Star Wars 75456 contient 293 pièces réparties derrière les différentes fenêtres. Chaque jour réserve une nouvelle construction ou un personnage à découvrir. On retrouve notamment plusieurs figurines emblématiques de la série. Le Mandalorien et Grogu sont évidemment présents. Petite particularité amusante, les deux personnages portent des pulls de Noël complémentaires. Celui de Grogu représente Mando, tandis que celui de Mando affiche Grogu.

Moff Gideon, Carson Teva et un Jawa complètent également cette sélection. De plus, LEGO ajoute plusieurs figurines supplémentaires, dont IG-11 et le droïde Pit. Les amateurs retrouveront aussi des créatures bien connues de l’univers Star Wars, comme le Bantha par exemple.

Mais ce n’est pas tout ! Le calendrier réserve également sept véhicules miniatures à construire. Le Starfighter N-1 ou encore le X-Wing compléter cette sélection.

Ainsi, les ouvertures quotidiennes permettent de constituer progressivement un petit univers Star Wars. Les différentes constructions peuvent ensuite être utilisées pour inventer des histoires ou compléter d’autres sets LEGO.

Proposé à 34,99 euros, ce calendrier reste dans la gamme de prix habituelle de la marque. Il s’adresse aux enfants dès six ans, mais aussi aux adultes qui aiment collectionner les figurines Star Wars. Finalement, difficile de résister à un Grogu en pull de Noël !

Prix conseillé : 34,99 €

Où l’acheter : LEGO – Calendrier de l’Avent Star Wars 2026 (75456).

6. Funko Bitty POP! Star Wars : 24 petites surprises pour les collectionneurs

Les figurines Funko POP! ont trouvé leur place dans les collections des passionnés de cinéma, de séries et de jeux vidéo. Toutefois, la marque propose également une déclinaison miniature avec les Bitty POP!. C’est justement ce format qui est mis à l’honneur dans ce calendrier de l’Avent Star Wars.

Le principe reste fidèle à la formule traditionnelle. Derrière les 24 fenêtres se cachent des surprises inspirées de la célèbre galaxie imaginée par George Lucas. Les personnages emblématiques de la saga prennent ainsi une nouvelle forme miniature. De quoi retrouver quotidiennement un petit morceau de cet univers.

L’intérêt de cette édition réside avant tout dans son format. Les Bitty POP! sont particulièrement compacts et permettent de constituer une collection sans mobiliser autant de place que les figurines classiques. Ils peuvent facilement trouver leur place sur un bureau, une étagère ou à côté d’autres objets de collection.

Pour les fans de Star Wars, c’est également l’occasion de retrouver différents personnages dans un format différent. Le calendrier devient ainsi un petit rendez-vous quotidien avant Noël. De plus, ses 24 surprises permettent de prolonger le plaisir pendant presque tout le mois de décembre.

Funko annonce un prix de vente conseillé de 30 euros pour ses calendriers Bitty POP!. La collection 2026 comprend également d’autres déclinaisons de franchises. Il y a donc plusieurs univers à choisir selon les préférences de la personne à qui vous souhaitez faire plaisir.

Ce petit calendrier reste une idée intéressante pour les collectionneurs qui aiment les objets dérivés.

Prix conseillé : 30 €

Où l’acheter : Amazon – Funko Bitty POP! Countdown Calendar Star Wars.

7. Ravensburger : 24 puzzles pour retrouver la magie de Noël

Et si patienter jusqu’à Noël devenait un véritable moment de détente ? Ravensburger propose une alternative intéressante aux calendriers remplis de gourmandises. Pour 2026, la marque mise sur un concept qui devrait séduire les amateurs de puzzles avec son calendrier « Noël à la maison ».

Derrière chacune des 24 fenêtres se cache un petit puzzle de 56 pièces. Chaque illustration représente une scène hivernale observée comme à travers une fenêtre. On découvre ainsi différents décors chaleureux, entre salons illuminés, sapins scintillants et villages enneigés.

Le principe est particulièrement sympathique. Chaque journée permet de réaliser un nouveau petit puzzle sans y consacrer trop de temps. Les 56 pièces offrent un niveau de difficulté accessible, tout en conservant le plaisir de l’assemblage. C’est donc une activité qui peut facilement trouver sa place dans une routine quotidienne.

Mais Ravensburger réserve également une petite surprise supplémentaire. Les 24 puzzles ne sont pas simplement indépendants. Une fois assemblés, ils peuvent former une grande fresque unique. Il suffit pour cela de réunir les différentes illustrations.

Le résultat permet de conserver un souvenir original de cette période de l’Avent. La grande image peut ensuite être exposée ou simplement conservée avec les autres puzzles.

Avec ses dimensions compactes, le calendrier reste facile à installer dans une pièce de la maison. Il s’adresse aux adultes et aux enfants à partir de 12 ans. Son concept convient aussi bien à une personne qui aime les puzzles qu’à quelqu’un qui recherche une activité calme pour patienter jusqu’aux fêtes.

Affiché à 26,90 euros, ce calendrier représente une idée cadeau accessible. Il change agréablement des propositions habituelles et permet de partager un petit moment de créativité en famille.

Prix conseillé : 26,90 €

Où l’acheter : Ravensburger – Calendrier de l’Avent 2026 Noël à la maison.

8. Waterdrop : 25 boissons fruitées pour un mois de décembre sans chocolat

On connaît surtout Waterdrop pour ses petits cubes qui permettent de transformer un verre d’eau en boisson fruitée. Pour Noël 2026, la marque décline son concept dans un calendrier de l’Avent original. Une proposition qui change des traditionnels chocolats et qui s’adresse aux personnes souhaitant varier leurs boissons quotidiennes.

Le petit calendrier de Waterdrop contient 25 boissons sans sucre. Chaque ouverture permet de découvrir une nouvelle saveur issue des gammes Microdrink, Microenergy et Microlyte. Au total, dix saveurs différentes sont annoncées. Le calendrier permet donc de tester plusieurs associations fruitées avant de trouver ses préférées.

Parmi les parfums proposés, on retrouve notamment des références comme Pamplemousse, Cola, Pomme, Mojito, Orange ou encore Thé glacé pêche. Les amateurs de fruits rouges ne sont pas oubliés avec plusieurs déclinaisons de cette famille aromatique.

Le fonctionnement reste très simple. Il suffit de glisser un cube dans une bouteille ou un verre d’eau, de le laisser se dissoudre et de profiter de sa boisson. Cette approche permet de varier les plaisirs sans multiplier les bouteilles et les canettes.

L’autre intérêt concerne son format. Contrairement aux calendriers plus volumineux de la marque, cette version compacte se concentre sur les boissons. Elle ne contient pas les nombreux accessoires proposés dans le grand modèle. En revanche, elle permet de découvrir l’univers Waterdrop à un tarif beaucoup plus accessible.

Avec un prix public conseillé de 24,99 euros, ce calendrier constitue une alternative intéressante pour les personnes qui apprécient les boissons aromatisées. Il peut également convenir à celles et ceux qui souhaitent découvrir la marque avant d’investir dans une gourde ou un coffret plus complet.

Prix conseillé : 24,99 €

Où l’acheter : Waterdrop – Petit Calendrier de l’Avent 2026.

9. LELO : un calendrier de l’Avent pour faire durer le plaisir à deux

Pour terminer cette sélection, voici une proposition qui change radicalement des calendriers traditionnels. La marque suédoise LELO lance pour la première fois son propre calendrier de l’Avent. Et contrairement aux autres modèles de cette sélection, celui-ci ne s’adresse pas uniquement aux amateurs de gourmandises ou aux collectionneurs. Il a été imaginé spécialement pour les couples.

Le concept repose sur douze fenêtres qui dévoilent progressivement une sélection de produits dédiés à l’intimité et au bien-être. L’objectif est de proposer une expérience à partager, avec des accessoires et des produits qui permettent de découvrir de nouvelles sensations tout au long de l’année.

Au total, le calendrier rassemble douze produits LELO. On retrouve notamment plusieurs sextoys emblématiques de la marque, comme le TOR 3, le SONA 2 Travel, le SURFER 2 et le MIA 3.

Mais la sélection ne se limite pas aux accessoires électroniques. LELO ajoute également une bougie de massage à la vanille et à la crème de cacao, un lubrifiant intime de 75 ml et un sérum générateur de plaisir. Un spray nettoyant pour accessoires, un coussin sexuel, des menottes et un bandeau mystérieux complètent l’ensemble.

L’idée est donc de proposer davantage qu’un simple compte à rebours jusqu’au réveillon. Avec ses douze surprises, le calendrier invite les couples à prendre leur temps et à découvrir progressivement les différents produits. Chaque ouverture peut devenir l’occasion d’un nouveau moment de complicité.

Le tarif est évidemment plus élevé que celui des autres calendriers de cette sélection. LELO annonce un prix de 399 euros. C’est finalement un cadeau original pour les couples qui souhaitent sortir des habitudes et découvrir ensemble de nouveaux accessoires. Attention toutefois, il s’agit d’un calendrier destiné à un public adulte et qui assume pleinement son positionnement intimiste.

Prix conseillé : 399 €

Où l’acheter : LELO – calendrier pour couples.

Notre sélection en résumé : quel calendrier choisir pour Noël 2026 ?

Ces neuf calendriers montrent à quel point les marques renouvellent leurs propositions pour les fêtes. Toutefois, tous ne s’adressent pas au même public. Voici un petit récapitulatif pour faciliter votre choix.

Calendrier Prix annoncé Pour qui ? Une Petite Mousse 79,95 € Amateurs de bières artisanales Cochonou 29,99 € Gourmands et amateurs d’apéritifs Le Chocolat des Français 35,90 € Amateurs de chocolat Horae 49,90 € Amateurs de tisanes et de plantes LEGO Star Wars 34,99 € Fans de Star Wars Funko Bitty POP! 30 € Collectionneurs Ravensburger 26,90 € Amateurs de puzzles Waterdrop 24,99 € Amateurs de boissons fruitées LELO 399 € Couples et amateurs de bien-être intime

Conclusion : quel calendrier de l’Avent offrir en 2026 ?

Finalement, le choix dépend surtout de la personne à qui vous souhaitez faire plaisir. Les amateurs de découvertes apprécieront les bières artisanales d’Une Petite Mousse. Également, les gourmands auront le choix entre les chocolats du Chocolat des Français et les saucissons Cochonou.

De leur côté, les fans de Star Wars pourront compléter leur collection avec LEGO ou Funko. Pour une approche plus originale, Horae et Ravensburger proposent deux expériences très différentes. Waterdrop séduira les amateurs de boissons fruitées, tandis que LELO vise un public beaucoup plus spécifique.

Notre sélection montre surtout qu’il existe désormais un calendrier de l’Avent pour presque toutes les passions. Et finalement, pourquoi se limiter aux chocolats lorsque l’on peut découvrir une nouvelle bière, assembler un puzzle ou partager une expérience à deux ?

Il ne reste plus qu’à choisir le bon cadeau avant que les stocks ne disparaissent !