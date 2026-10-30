iPad mini OLED : la vérité derrière la rumeur du bridage à 60 Hz

Vous reluquez le nouveau bijou tactile d’Apple en espérant secrètement profiter d’une fluidité de tous les instants ? Pourtant, une folle rumeur a récemment enflammé la toile, accusant la firme de Cupertino d’avoir sciemment enfermé l’écran OLED du dernier iPad mini dans une cage dorée à 60 Hz, alors qu’il aurait sous le capot de quoi pousser jusqu’à 120 Hz. Rassurez-vous tout de suite, la réalité technique est tout autre et l’explication va vous épater.

Une fausse alerte née d’une mauvaise interprétation

Tout est parti d’une publication sur les réseaux sociaux signée par un leaker très actif, accusant Apple d’avoir verrouillé par un simple artifice logiciel les capacités de rafraîchissement de sa petite tablette vendue à partir de 759 euros. Les passionnés de high-tech ont immédiatement flairé le mauvais coup commercial, d’autant que le géant américain a déjà l’habitude de segmenter sa gamme pour protéger ses modèles d’élite.

Cependant, le lanceur d’alerte à l’origine de cette fuite est rapidement revenu sur ses propos pour calmer le jeu. D’après lui, son message initial a été totalement déformé par la communauté. Aucun bridage secret ne se cacherait dans les lignes de code de la machine. L’appareil tourne naturellement à 60 images par seconde, exactement comme son aîné équipé d’une dalle LCD traditionnelle.

La technologie LTPS explique ce choix technique sur l’iPad mini

Pour comprendre pourquoi le 120 Hz brille par son absence, il faut regarder de près la dalle choisie par les ingénieurs d’Apple. En fait, l’iPad mini embarque un écran OLED reposant sur la technologie LTPS. Ce procédé de fabrication à la fois simple et économique n’intègre qu’une seule couche organique. À l’inverse, les luxueux iPad Pro profitent de dalles tandem LTPO beaucoup plus complexes qui superposent deux couches pour illuminer l’affichage de manière spectaculaire.

Par ailleurs, ces deux procédés gèrent le mouvement d’une façon radicalement différente. Une dalle LTPO sait moduler sa cadence en temps réel, chutant à 10 Hz sur une page statique et grimpant à 120 Hz lors d’un défilement rapide. Une dalle LTPS, quant à elle, fonctionne à une fréquence fixe, le plus souvent calée sur 60 Hz. Forcer un tel écran à tourner en permanence à 120 Hz viderait la batterie de votre tablette à une vitesse fulgurante, même lorsque vous lisez tranquillement un e-book. En tout cas, ce choix technique confirme qu’Apple réserve encore sa fameuse technologie ProMotion à ses gammes professionnelles.

Par ailleurs, si vous avez déjà un jour songé à remplacer votre ordinateur par un iPad, lisez cet article !