Manga – Trois nouveautés à découvrir en octobre chez Mana Books

Les éditions Mana Books continuent d’enrichir leur catalogue avec trois nouvelles sorties manga particulièrement intéressantes. Depuis le 1er octobre 2026, les lecteurs peuvent retrouver le quatrième tome de L’Apprenti de Lord Magear, le vingtième volume de Les Carnets de l’Apothicaire – Enquêtes à la cour et le troisième tome de Le Diable s’habille en papa. Trois univers bien différents, entre fantasy, intrigues impériales et aventures familiales démoniaques, qui devraient satisfaire les amateurs de mangas.

L’Apprenti de Lord Magear T04 : une aventure toujours plus dangereuse

L’Apprenti de Lord Magear – Tome 4

FLIPFLOPs · 192 pages · 7,20 €

Sortie : 1er octobre 2026

Après trois premiers volumes qui ont posé les bases d’un univers riche en aventures, L’Apprenti de Lord Magear revient avec un quatrième tome qui promet de faire monter la tension. Imaginée par FLIPFLOPs, l’équipe créative derrière Darwin’s Game, cette série continue de développer son univers fantastique où les dangers peuvent surgir à chaque instant.

Dans ce nouvel épisode, Gar accompagne Asleiya afin de rencontrer Iris. Malheureusement, leur voyage ne se déroule pas comme prévu puisqu’ils se retrouvent impliqués dans une tentative d’assassinat. La situation prend une tournure encore plus inattendue lorsqu’un sort de téléportation les transporte au cœur de mystérieuses ruines antiques.

Sur place, un gigantesque golem leur barre la route. Gar n’a alors d’autre choix que de combattre cette imposante créature avec l’aide de Zazza, rencontré par hasard. Cette confrontation pourrait bien le pousser à prendre une décision radicale, susceptible de changer le cours de son aventure.

Avec ce quatrième tome, la série semble vouloir accélérer son rythme et proposer des affrontements toujours plus spectaculaires. Le mélange entre magie, exploration et personnages mystérieux constitue l’un des principaux attraits de cette aventure. Pour les amateurs de fantasy et de récits où les héros doivent constamment repousser leurs limites, voilà une suite à surveiller.

Les Carnets de l’Apothicaire – Enquêtes à la cour T20 : les secrets du clan Shi révélés

Les Carnets de l’Apothicaire – Enquêtes à la cour – Tome 20

Natsu Hyūga, Minoji Kurata · 164 pages · 7,95 €

Sortie : 1er octobre 2026

Difficile de passer à côté du phénomène Les Carnets de l’Apothicaire. Avec ses intrigues politiques, ses personnages attachants et son héroïne aussi intelligente qu’atypique, la série a réussi à séduire un très large public. Ce vingtième volume de l’adaptation Enquêtes à la cour marque une étape importante dans l’histoire, avec des révélations attendues autour du clan Shi.

L’armée impériale lance l’assaut contre la forteresse du clan Shi afin de mettre un terme à la rébellion menée par Shisho. Jinshi, qui dirige l’opération, parvient finalement à retrouver Lolan. Cette dernière décide alors de lui raconter en détail le passé de sa famille, apportant de nouvelles réponses à une intrigue particulièrement complexe.

Mais avant de connaître un destin tragique, l’ancienne concubine formule une étrange demande au jeune prince. Une requête dont la véritable signification ne se révélera que lorsque Jinshi retrouvera Mao Mao, saine et sauve, dans des circonstances particulièrement dramatiques.

Ce vingtième tome s’annonce donc comme un volume riche en émotions et en révélations. Les intrigues de palais, les jeux de pouvoir et les secrets familiaux restent au centre du récit, avec cette capacité à mêler enquête et drame historique qui fait toute la personnalité de la série.

J’apprécie particulièrement la manière dont cet univers parvient à associer des enjeux politiques importants à des histoires profondément humaines. Et avec un tel tournant dans l’intrigue, ce nouveau volume devrait intéresser tous ceux qui suivent les aventures de Mao Mao depuis leurs débuts.

Le Diable s’habille en papa T03 : quand la parentalité rencontre la dark fantasy

Le Diable s’habille en papa – Tome 3

Segawa Ryuu, Tamagokakecandy · 192 pages · 7,95 €

Sortie : 1er octobre 2026

Avec son concept original et son mélange entre humour, tendresse et univers démoniaque, Le Diable s’habille en papa fait partie de ces mangas qui cherchent à renouveler les codes de la fantasy. Ce troisième tome poursuit les aventures de Kakyu, un diable qui découvre les joies et les difficultés de la vie de famille.

Après avoir surmonté de nombreuses épreuves, Kakyu et Elsa, une ancienne assassin, ont construit une véritable famille autour du jeune Ars. Leur relation s’est même concrétisée par un mariage. Mais dans un monde peuplé de créatures démoniaques et d’individus dangereux, le quotidien familial reste rarement tranquille.

Alors que les deux parents s’absentent pendant quelques heures, Gors, le jeune dragon qu’ils ont recueilli, est enlevé par une mystérieuse guilde clandestine. Une situation qui pousse Ars, désormais âgé de seulement deux ans, à prendre une décision particulièrement courageuse : partir seul sauver son ami.

Le jeune garçon va alors devoir affronter une véritable horde de brigands et de créatures démoniaques. Une aventure qui promet son lot de situations improbables, mais également de moments touchants.

C’est justement cette association entre un univers sombre et des thématiques familiales qui rend le concept aussi séduisant. Derrière les combats et les créatures fantastiques, le manga aborde la parentalité, l’attachement et les liens qui se construisent au sein d’une famille atypique.

Ce troisième tome devrait donc conserver ce savoureux équilibre entre action, humour et émotion, avec un jeune héros qui risque une nouvelle fois de surprendre son entourage.

Trois mangas, trois ambiances pour bien commencer octobre

Avec ces trois nouvelles parutions, Mana Books démontre une nouvelle fois la diversité de son catalogue. D’un côté, L’Apprenti de Lord Magear mise sur une aventure fantastique ponctuée de combats et de mystères. De l’autre, Les Carnets de l’Apothicaire poursuit une intrigue politique passionnante, où chaque révélation peut bouleverser l’équilibre de la cour impériale. Enfin, Le Diable s’habille en papa propose une approche plus originale, associant les codes de la dark fantasy aux préoccupations d’une famille pour le moins inhabituelle.

Ces trois volumes sont disponibles depuis le 1er octobre 2026, aux tarifs respectifs de 7,20 €, 7,95 € et 7,95 €. Une sélection qui devrait permettre aux lecteurs de retrouver leurs séries favorites tout en profitant de trois expériences de lecture bien distinctes.

Pour ma part, je trouve cette sélection particulièrement intéressante grâce à la variété des univers proposés. Que vous soyez amateur de fantasy, d’enquêtes historiques ou d’aventures décalées, il y a de quoi enrichir votre bibliothèque manga cet automne.

Et vous, lequel de ces trois nouveaux tomes comptez-vous découvrir en premier ?