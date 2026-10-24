Shark CryoGlow « Ciel Étoilé » : le masque LED se met en tenue de fête pour Noël

Il y a les cadeaux utiles, et ceux que l’on a envie de déballer. Pour les fêtes, Shark Beauty tente de réunir les deux avec une édition limitée de son masque LED CryoGlow. Baptisée « Ciel Étoilé », elle troque les coloris habituels pour un décor bleu nuit parsemé de constellations dorées. Le soin reste le même, mais l’objet se pare d’un habit de lumière pour Noël.

Un masque LED qui se rêve en pièce de collection

Le CryoGlow est le masque de luminothérapie de Shark, déjà vendu en plusieurs coloris pastel. L’édition « Ciel Étoilé » se distingue uniquement par son décor : un fond bleu nuit et des constellations dorées. La marque la présente comme la pièce maîtresse de sa sélection beauté pour les fêtes.

Ce choix esthétique s’inscrit dans l’ambiance « maison design » de la sélection de SharkNinja. L’idée est qu’un appareil de soin peut aussi être un bel objet, que l’on n’a pas envie de cacher dans un tiroir. Une édition limitée joue en outre sur le côté exclusif, apprécié pour un cadeau.

Trois lumières et une touche de froid

Sous le décor, la technologie reste celle du CryoGlow. Le masque utilise la photothérapie iQLED, qui combine trois types de lumière : rouge, bleue et infrarouge. Selon la marque, ces séances lissent le grain de peau et ravivent l’éclat du teint.

Le masque ajoute une fonction plus originale, baptisée InstaChill. Elle diffuse un rafraîchissement ciblé sous les yeux, pour défatiguer le regard et décongestionner les poches, selon Shark. C’est ce mélange de lumière et de froid qui donne son nom au CryoGlow.

Des séances courtes au quotidien

La marque recommande des sessions de 6 ou 8 minutes par jour. Ce format court vise à faire entrer le soin dans une routine, le matin ou le soir. Shark le présente comme un soin « façon spa » à domicile, pensé pour une mine éclatante lors des soirées de fêtes.

Le CryoGlow est par ailleurs certifié dispositif médical, selon la marque. Cette certification encadre la sécurité de l’appareil et ses conditions d’usage. Elle ne garantit pas, à elle seule, l’ampleur des résultats esthétiques promis.

Un prix encore flou et des résultats à relativiser

Aucun prix n’est communiqué pour l’édition « Ciel Étoilé » au moment de l’écriture. Elle n’apparaissait pas encore sur la boutique officielle française mi-octobre. À titre de repère, le CryoGlow classique y est affiché à 349,99 €, dans quatre coloris.

Les bénéfices de la luminothérapie LED dépendent de la régularité des séances et varient d’une peau à l’autre. Ils s’apprécient sur plusieurs semaines, pas après une seule soirée. En cas de peau sensible ou de traitement photosensibilisant, demander l’avis d’un professionnel de santé reste prudent avant de commencer.

Un cadeau qui mise d’abord sur l’objet

Avec l’édition « Ciel Étoilé », Shark Beauty ne change pas son masque, mais le transforme en objet de fête. La photothérapie iQLED et le froid InstaChill restent les arguments de fond du CryoGlow. Le prix de cette version limitée reste à confirmer, tout comme sa disponibilité exacte en France. Pour un amateur de soins à domicile, c’est surtout l’occasion d’offrir un appareil connu sous un jour plus festif.