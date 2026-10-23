Ninja AutoBarista Pro : la machine à café à double bac à grains s’invite sous le sapin

Le matin de Noël a ses rituels : les pyjamas, les papiers cadeaux froissés et, pour beaucoup, un premier café pris au pied du sapin. Ninja a choisi ce moment pour mettre en avant sa machine à café automatique la plus aboutie. L’AutoBarista Pro promet des boissons de coffee shop sans passer par l’apprentissage d’un barista. Elle est affichée jusqu’à 899,99 € selon la version.

[PHOTO : ninja-autobarista-pro-machine-cafe-deux-bacs-grains.jpg | alt : Machine à café automatique Ninja AutoBarista Pro avec sa carafe isotherme et plusieurs boissons | légende : crédit : Ninja | même image en image à la une]

Deux cafés, sans mélange des saveurs

La première particularité de l’AutoBarista Pro tient à ses deux bacs à grains amovibles de 340 g chacun. Ils permettent de passer d’une variété à l’autre, par exemple un café corsé pour l’espresso et un plus doux pour le café au lait. Selon Ninja, les saveurs ne se mélangent pas lors du changement.

C’est un vrai plus pour un foyer où chacun a ses habitudes. Les invités des fêtes n’ont pas tous les mêmes goûts, et la machine évite de vider puis remplir le bac à chaque demande. Ce point avait d’ailleurs été salué dans le test de l’AutoBarista Pro publié sur le site en juin.

Une mouture réglée automatiquement

La machine intègre la technologie GrindIQ. Elle ajuste automatiquement la finesse de la mouture, sans réglage manuel complexe, selon la marque. Le but est d’obtenir un café équilibré sans tâtonner, un écueil fréquent avec les machines à broyeur.

Côté lait, le mousseur Froth Perfect prépare une mousse adaptée à chaque boisson. Espresso serré, cappuccino onctueux ou café gourmand : la marque mise sur la variété pour régaler toute la famille. Certaines versions incluent aussi une carafe isotherme de 1,2 L, pratique pour servir une grande tablée.

Un gabarit de machine professionnelle

L’AutoBarista Pro ne passe pas inaperçue. Elle mesure 39,7 x 39,7 x 50,9 cm (hauteur, largeur, profondeur) et pèse 16,1 kg. Sa puissance atteint 1 650 W. Ninja soigne sa silhouette et ses finitions, pour une machine qui s’assume sur le plan de travail.

Ce choix s’inscrit dans l’ambiance « maison design » de la sélection de SharkNinja. L’appareil est pensé comme un objet de décoration autant qu’un outil. Avec plus de 50 cm de profondeur, il faut toutefois lui réserver un vrai emplacement.

Plusieurs versions, un prix élevé

La marque annonce un prix public conseillé de 899,99 €, pour la version livrée avec la carafe isotherme. Sur la boutique officielle, plusieurs déclinaisons cohabitent à la mi-octobre, entre 829,99 € et 899,99 €. Avant d’offrir la machine, mieux vaut vérifier le contenu exact de la boîte.

Le tarif la place dans le haut du panier des machines automatiques. Le test publié sur le site relevait aussi son encombrement et un manque de réglages manuels pour les amateurs d’espresso très corsé. Elle vise donc plutôt les familles qui veulent de la variété sans effort, que les puristes du café.

Un cadeau d’exception, pour les grands buveurs de café

L’AutoBarista Pro réunit deux bacs à grains, une mouture automatique et un mousseur polyvalent dans une machine imposante. Elle répond bien à l’idée d’un matin de Noël où chacun choisit sa boisson. Son prix et son gabarit la réservent toutefois aux foyers qui en profiteront toute l’année. Pour aller plus loin, le test complet publié sur le site détaille son usage au quotidien.