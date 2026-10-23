Shark FlexStyle IonCurl : des boucles en quelques minutes avant le réveillon, à partir de 299,99 €

Les soirées de fin d’année ont une fâcheuse tendance à commencer avant que l’on soit prêt. Entre les derniers paquets à emballer et la sonnette qui retentit, la séance de coiffure se réduit souvent à quelques minutes. C’est précisément ce moment de course contre la montre que vise Shark Beauty avec le FlexStyle IonCurl, mis en avant dans sa sélection des fêtes. La marque le présente comme l’allié des préparations de dernière minute, à partir de 299,99 €.

Un sèche-cheveux qui se prend pour un fer à boucler

Le FlexStyle IonCurl appartient à la famille des multi-stylers, ces appareils qui sèchent et coiffent avec le même moteur. Sur la boutique officielle, il porte le nom complet de FlexStyle NextGen IonCurl 5-en-1. Son principe repose sur la technologie CoandaBoost : le flux d’air enroule la mèche autour du boucleur, sans pince ni plaque chauffante. La marque promet ainsi des boucles plus définies et plus rebondies, sans dommages thermiques.

L’autre argument se cache dans le nom de l’appareil. Selon Shark, il diffuse 200 millions d’ions négatifs, chargés de neutraliser l’électricité statique. Le résultat annoncé : moins de frisottis et une brillance « miroir », digne d’une sortie de salon. Un manche coudé permet enfin de passer du séchage au coiffage d’un simple geste, en pliant l’appareil.

Une boîte pensée pour tout faire, ou presque

La boîte de base réunit l’appareil principal, les boucleurs, une brosse ovale, un embout anti-frisottis et un étui de rangement. Côté moteur, le FlexStyle IonCurl affiche une puissance de 1 750 W. Il propose 5 niveaux de chaleur et 3 vitesses, de quoi adapter le flux à la nature et à l’épaisseur des cheveux.

Trois coloris sont annoncés pour les fêtes : rose, lilas et bleu. La marque prévoit aussi une version à 329,99 €, livrée avec des accessoires supplémentaires. Sur la boutique officielle, les deux références visibles mi-octobre s’affichent d’ailleurs à 329,99 €, en rose uniquement. Mieux vaut donc vérifier le contenu exact de la boîte au moment de l’achat.

Un cadeau qui veut remplacer trois appareils

Dans sa sélection de Noël, SharkNinja range le FlexStyle IonCurl dans l’ambiance « maison de fête », celle où l’on se prépare en vitesse avant l’arrivée des invités. L’idée est de remplacer plusieurs outils par un seul : sèche-cheveux, boucleur et brosse lissante. Pour la personne qui le reçoit, c’est aussi un rangement simplifié, grâce à l’étui fourni.

Ce type d’appareil a été popularisé par Dyson et son Airwrap, qui exploite lui aussi l’effet Coanda. Shark avance ici sa propre version, avec ses accessoires et ses réglages. Avant d’offrir l’un ou l’autre, la comparaison doit porter sur les embouts fournis plutôt que sur la seule promesse technologique.

Ce que la fiche technique ne dit pas

Plusieurs promesses restent à confirmer à l’usage. L’absence de « dommages thermiques » et la tenue des boucles sont des arguments de la marque, pas des mesures indépendantes. Comme pour tout multi-styler, le résultat dépend aussi de la nature des cheveux et d’un temps de prise en main parfois sous-estimé.

Le prix réel mérite également un coup d’œil. Le tarif de 299,99 € annoncé par la marque n’apparaissait pas sur sa boutique officielle mi-octobre. Enfin, aucune information n’est donnée sur le poids de l’appareil, un critère qui compte quand on coiffe les bras levés.

Des boucles express, à condition de prendre le coup de main

Avec le FlexStyle IonCurl, Shark Beauty cible clairement les préparations pressées des soirs de fête. Ses arguments tiennent dans le duo sèche-cheveux et boucleur, la technologie CoandaBoost et les ions négatifs contre les frisottis. Il reste à vérifier, version par version, ce que contient la boîte et à quel prix. En cadeau, il conviendra surtout à une personne qui aime varier ses coiffures, plus qu’à celle qui se contente d’un séchage rapide.