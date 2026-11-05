Sélection de Noël 2026 : dix bouteilles festives à offrir ou à partager

À Noël, une belle bouteille reste une valeur sûre pour faire plaisir. Rhum, whisky, tequila ou bière de dégustation : les possibilités ne manquent pas. Cette année, j’ai retenu dix références aux profils très différents. Certaines misent sur la gourmandise, d’autres sur la finesse ou les notes fruitées. Plusieurs arrivent également dans des coffrets spécialement imaginés pour les fêtes. De quoi trouver une idée cadeau pour différents amateurs, sans forcément viser les mêmes budgets.

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Altos Plata : une tequila fraîche pour les amateurs d’agave

Altos Plata s’adresse aux amateurs de tequila qui apprécient les profils francs et végétaux. Élaborée à partir de 100 % d’agave bleu des Hautes Terres de Jalisco, au Mexique, elle revendique une fabrication inspirée des méthodes traditionnelles. La maison utilise notamment une pierre de tahona pour extraire les sucres de l’agave.

Au nez, on retrouve des notes herbacées, accompagnées d’agave cuit et de citron vert. En bouche, la dégustation reste vive et nette, avec une douceur naturelle apportée par la plante. La finale apporte une fraîcheur équilibrée et une légère touche minérale. Altos Plata titre à 38 % vol. et se présente dans une bouteille de 70 cl. Elle convient aussi bien à une dégustation qu’à la préparation de cocktails. La marque a d’ailleurs été récompensée comme meilleure tequila pour les cocktails par Drinks International pendant quatre années consécutives, de 2021 à 2024. On la trouve chez les cavistes et en grande surface. Prix public indicatif : 26,50 €.

Don Papa Masskara : un rhum philippin aux accents tropicaux et épicés

Don Papa Masskara apporte une touche exotique à cette sélection de Noël. Cette édition limitée s’inspire du célèbre festival Masskara, organisé sur l’île de Negros aux Philippines. Son nouvel étui « What’s Your Wild » reprend d’ailleurs cet univers festif et coloré. Côté élaboration, Don Papa Masskara se distingue par une recette originale. Il s’agit d’une boisson spiritueuse à base de rhum, associée à une infusion en alambic pot still d’ingrédients tropicaux provenant des Philippines.

Le calamansi, récolté à la main, apporte une fraîcheur acidulée et des notes d’agrumes. Le Siling Labuyo, un piment originaire de l’archipel, ajoute une touche épicée. L’ensemble est complété par des arômes de miel et de canne à sucre. Le résultat promet un profil riche, doux, fruité et légèrement relevé. Don Papa Masskara titre à 40 % vol. et se présente dans une bouteille de 70 cl. Il est disponible chez les cavistes et en grande surface. Prix public indicatif : 34,95 €.

Aberlour 18 ans Double Sherry Cask : un single malt généreux

Avec Aberlour 18 ans Double Sherry Cask, on monte clairement en gamme. Ce single malt écossais vient du Speyside, une région particulièrement réputée pour ses whiskies. Depuis 1879, la distillerie travaille notamment les maturations en fûts de bourbon et de sherry. Cette expression bénéficie d’un double affinage en fûts de sherry Pedro Ximénez et Oloroso de premier remplissage. Le résultat promet une dégustation riche et complexe.

Le nez dévoile des raisins frais, du zeste d’orange et des canneberges séchées. On retrouve également de la brioche au caramel, du chocolat noir, du cassis et de la prune. En bouche, les abricots côtoient les raisins secs enrobés de chocolat, la réglisse et la noix de muscade. La finale se montre longue, gourmande et persistante. Avec ses 43 % vol. et sa bouteille de 70 cl, Aberlour 18 ans constitue un cadeau destiné aux amateurs de whiskies de caractère. Cette référence est principalement distribuée chez les cavistes. Prix public indicatif : 120 €.

Coloma 8 ans : un rhum colombien aux notes de café

Coloma 8 ans joue une carte différente avec une identité très marquée par le café. Ce rhum colombien vieillit pendant huit ans dans des fûts de chêne américain. Il bénéficie ensuite d’un affinage dans d’anciens fûts de Liqueur de Café Coloma. Cette étape apporte une signature aromatique particulièrement intéressante. La dégustation s’oriente ainsi vers la vanille, le moka et le café torréfié. Le résultat devrait séduire les amateurs de rhums ronds et gourmands, notamment ceux qui apprécient les notes de café sans rechercher un profil exclusivement sucré.

Pour Noël, la bouteille profite également d’un étui inédit imaginé par l’illustratrice colombienne Catalina Estrada. Son décor s’inspire des jardins et de la biodiversité de l’Hacienda Coloma. Cette présentation renforce son intérêt comme cadeau. Coloma 8 ans titre à 40 % vol. et se présente en bouteille de 70 cl. On le trouve chez les cavistes indépendants et les chaînes spécialisées. Prix public indicatif : entre 42 et 45 €.

Botran 18 : un rhum guatémaltèque à déguster lentement

Botran 18 s’adresse aux amateurs de rhums de dégustation qui recherchent de la profondeur. Originaire du Guatemala, il repose sur un assemblage de rhums élevés selon la méthode Solera. Les différentes eaux-de-vie composant cet assemblage couvrent plusieurs âges, jusqu’à 18 ans. Son vieillissement en fûts apporte une palette aromatique généreuse. Le nez et la bouche s’orientent vers le bois, le cacao, la vanille et le caramel, avec des nuances d’épices et de fruits rouges. Cette combinaison donne un profil rond et gourmand, sans se limiter aux seules notes sucrées.

Il s’agit d’une bouteille à prendre le temps de découvrir, plutôt que d’un rhum uniquement destiné aux cocktails. Botran 18 titre à 40 % vol. et se présente en bouteille de 70 cl. Il est principalement proposé chez les cavistes et les enseignes spécialisées. Prix indicatif : autour de 54 €.

Botran N°15 : un coffret guatémaltèque prêt à offrir

Botran N°15 propose une approche plus accessible de l’univers de la maison guatémaltèque. Élaboré à partir de miel vierge de canne, ce rhum assemble des eaux-de-vie âgées de 5 à 15 ans. Son profil généreux associe des notes de fruits mûrs, d’agrumes et d’épices douces. Il devrait ainsi convenir aux amateurs de rhums équilibrés, avec une expression aromatique chaleureuse. Pour les fêtes, la présentation joue également un rôle important. Le coffret adopte une robe turquoise et se pare d’un quetzal, l’oiseau emblématique du Guatemala.

Il comprend une bouteille de Botran N°15 ainsi que deux verres de dégustation. C’est donc une proposition intéressante pour offrir directement un petit ensemble de dégustation. La bouteille titre à 40 % vol. et affiche un format de 70 cl. Cette référence est distribuée chez les cavistes indépendants et les chaînes spécialisées. Prix public indicatif : entre 42 et 45 €.

Angostura Grand Réserve 1919 : un coffret pour les amateurs de rhum

Angostura Grand Réserve, présenté ici dans sa déclinaison 1919, mise sur un profil rond et velouté. Élaboré à Trinité-et-Tobago, ce rhum bénéficie d’un vieillissement en fûts de chêne ayant contenu du bourbon. Cette maturation contribue à développer une palette aromatique chaleureuse. On retrouve notamment des notes de vanille, de caramel et de noisette. Les épices douces viennent compléter l’ensemble, avec une touche de fruits tropicaux. L’équilibre entre les arômes boisés et les notes gourmandes en fait une bouteille intéressante pour une dégustation tranquille.

Pour Noël, le coffret apporte un petit supplément appréciable. Il réunit une bouteille de 70 cl, un verre de dégustation et une cuillère de bar. Angostura titre à 40 % vol. et constitue une idée cadeau assez complète pour un amateur de rhum. Sa distribution se concentre sur les cavistes indépendants et les chaînes spécialisées. Prix public indicatif : entre 57 et 60 €.

Bruichladdich The Classic Laddie : l’élégance écossaise dans un flacon turquoise

Impossible de passer à côté de Bruichladdich The Classic Laddie pour les amateurs de whisky écossais. Cette référence emblématique de la distillerie met en avant un style floral et élégant. Elle est élaborée à partir d’orge 100 % écossaise, puis vieillie dans des fûts de chêne américain de qualité. Le travail de la distillerie cherche à préserver le caractère de la céréale et l’identité de son terroir. Le profil aromatique s’oriente vers une expression équilibrée, avec une dimension florale et céréalière. La bouteille turquoise est également reconnaissable entre toutes.

Elle apporte une vraie personnalité à cette référence, notamment lorsqu’elle rejoint une sélection de cadeaux. The Classic Laddie affiche un degré de 50 % vol. pour une contenance de 70 cl. Il s’adresse aux amateurs de single malt qui souhaitent découvrir ou retrouver le style de Bruichladdich. On le trouve principalement chez les cavistes et les revendeurs spécialisés. Prix public conseillé : 56,90 €.

Grimbergen Cuvée Réserve Framboise : une bière fruitée à partager

Les amateurs de bière ne sont pas oubliés dans cette sélection. Grimbergen Cuvée Réserve Framboise apporte une touche fruitée et festive avec son format de 75 cl. Cette cuvée a été pensée pour accompagner un repas et se partager à table. La framboise occupe naturellement une place centrale dans son profil aromatique. Le nez s’ouvre sur les fruits rouges, tandis que la dégustation révèle une association de framboise, de fruits et d’épices.

Des notes de clou de girofle et de fruits plus mûrs viennent enrichir l’ensemble. Une légère amertume équilibre la gourmandise du fruit. Avec ses 7,5 % vol., cette bière se prête à une dégustation à l’apéritif ou au cours du repas. Son grand format en fait aussi une alternative intéressante aux bouteilles de spiritueux. Elle est disponible en grande surface, notamment chez Carrefour. Prix public indicatif : 3,75 € la bouteille de 75 cl.

Bumbu Original : un rhum caribéen particulièrement gourmand

Bumbu Original termine cette sélection avec un profil résolument gourmand. Élaboré à la Barbade, ce rhum est issu d’un assemblage de cannes à sucre sélectionnées dans les Caraïbes et en Amérique du Sud. Sa distillation repose sur des alambics à colonne datant de 1840. La maison utilise également une eau naturellement filtrée par le calcaire. Côté dégustation, le nez révèle de la vanille de Madagascar, du caramel et du chêne brûlé. En bouche, la cannelle accompagne des notes de banane flambée et de noix grillée.

La finale reste intense et gourmande. Son caractère aromatique le destine particulièrement aux amateurs de spiritueux ronds et expressifs. Bumbu Original titre à 40 % vol. et se présente dans une bouteille de 70 cl. Pour Noël, un coffret de dégustation en édition limitée réunit la bouteille et deux verres. Il est proposé à 43,50 €, contre 39,90 € pour la bouteille seule. On le trouve chez les cavistes et en grande surface.

Dix idées pour composer sa sélection de Noël

Cette sélection de Noël 2026 rassemble des profils très différents. Les amateurs de whisky pourront se tourner vers Aberlour ou Bruichladdich. Les passionnés de rhum auront davantage de choix avec Coloma, Botran, Angostura, Bumbu et Don Papa. Altos Plata apporte une option originale autour de la tequila. Enfin, Grimbergen Cuvée Réserve Framboise permet de proposer une boisson festive à partager à table. Les prix varient selon les références, mais plusieurs coffrets permettent de transformer une simple bouteille en véritable cadeau.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.