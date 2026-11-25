Déco de Noël Philips Hue : guirlandes Festavia, rideaux lumineux et façade connectée, que choisir ?

Chaque mois de décembre, la même scène se répète : un carton de guirlandes emmêlées, une ampoule qui refuse de s’allumer et une prise cachée derrière le sapin. Les guirlandes connectées promettent d’alléger ce rituel, et Philips Hue a encore élargi sa gamme festive cette année. Pour une déco de Noël Philips Hue, l’offre va désormais du sapin jusqu’à la façade. Dans ce guide, je passe en revue les modèles en vente sur le site officiel, avec leurs prix. Je vous dis aussi pourquoi ils ne remplaceront pas toutes vos guirlandes classiques.

Festavia, la guirlande de sapin qui ne se contente plus de clignoter

La guirlande Festavia reste la pièce centrale de la gamme. Elle existe en trois longueurs : 100 LED sur 8 mètres (124,99 €), 250 LED sur 20 mètres (229,99 €) et 500 LED sur 40 mètres (369,99 €). Toutes passent du blanc chaud au blanc froid et affichent des couleurs, avec un bloc d’alimentation inclus.

Son intérêt tient au dégradé posé le long du fil. L’application propose trois styles : Linéaire, Aléatoire et Miroir, ainsi que des effets comme Sparkle ou Prism. Un sapin peut ainsi passer d’un dégradé rouge et or à un blanc chaud plus classique, sans décrocher une seule branche.

Les versions vendues depuis 2023 sont certifiées IP54 et vont aussi bien dedans que dehors. Attention en revanche aux modèles d’occasion : selon la FAQ de la marque, les Festavia de 2022 sont réservées à l’intérieur. Le bloc fourni accepte jusqu’à 30 W, soit quatre guirlandes de 100 LED branchées ensemble.

Rideau, stalactites, filet : la façade passe enfin en couleur

Trois nouveaux formats Festavia visent l’extérieur, tous à 229,99 € et tous dotés de 250 LED. Le rideau (1,35 × 2 m) se place devant une fenêtre ou sur un mur. Les stalactites (8,5 m) tombent d’un toit ou d’un balcon, et le filet (1 × 3,5 m) habille une haie ou une clôture.

Leur indice IP54 permet de les laisser dehors toute l’année, selon la marque. Chaque guirlande affiche un dégradé de couleurs ou de blancs, réglable depuis l’application. C’est la vraie nouveauté de la saison : une façade qui change d’ambiance entre Noël, le Nouvel An et le reste de l’année.

Les effets les plus spectaculaires demandent toutefois un Hue Bridge. Étoiles scintillantes, flammes, bougie ou synchronisation avec la musique : la marque les réserve aux installations équipées du pont. Sans pont, il faut se contenter des couleurs et des dégradés réglés depuis l’application.

Après les fêtes, ces guirlandes ont le droit de rester

Pour ceux qui ne veulent plus monter sur l’échelle chaque hiver, la Festavia permanente (299,99 €) s’installe une fois pour toutes. Elle aligne 32 ampoules sur 18 mètres, sous un avant-toit ou le long d’une façade. Certifiée IP65, elle est découpable et fonctionne en basse tension.

La guirlande à globes Festavia (299,99 €) cible plutôt la terrasse. Elle compte 30 ampoules remplaçables de 50 lumens sur 21 mètres, également en IP65. La marque annonce une température de blanc de 1 000 à 20 000 K, ainsi qu’une synchronisation avec la musique.

Ces deux modèles changent la logique de la déco de Noël. On n’achète plus une guirlande pour décembre, mais un éclairage extérieur qui sait aussi se mettre en mode fête. C’est un argument, à condition d’avoir une façade ou une terrasse qui s’y prête.

Balcon et jardin : de la lumière même sans sapin dehors

Le Lightstrip d’extérieur Neon 3 m (149,99 €) dessine une ligne lumineuse le long d’une terrasse, d’une allée ou d’un massif. Il délivre 1 100 lumens et résiste à l’eau avec un indice IP67. Son bloc d’alimentation, moins protégé (IP44), doit rester à l’abri.

Pour un éclairage durable, les appliques Scenova (79,99 € en carré, 89,99 € en rectangle) diffusent une lumière colorée ou blanche dans toutes les directions. Leur diffuseur à double couche limite l’éblouissement et résiste au jaunissement, selon la marque. Le détecteur extérieur (59,99 €) peut ensuite allumer l’ensemble au passage d’un invité.

Et pour qui tient à ses vieilles guirlandes, la marque suggère une solution simple. Une prise intelligente Hue (39,99 €) suffit à programmer l’allumage du sapin le matin et son extinction au coucher. C’est le cadeau le moins cher de ce guide, et sans doute le plus utile.

Le vrai prix d’un Noël connecté

Le premier frein est évident : une guirlande Festavia de 20 mètres coûte 229,99 €. À ce prix, on paie la couleur, l’application et la durabilité, pas la quantité de lumière. Une déco complète, sapin et façade compris, dépasse facilement les 450 €.

Le deuxième frein tient à l’écosystème. En Bluetooth, l’application gère au maximum 10 lampes, selon la marque, et les effets dynamiques exigent un Hue Bridge (79,99 €). Il faut donc l’ajouter au budget si la personne n’en possède pas encore.

Bonne nouvelle en revanche : à la mi-novembre, les guirlandes Festavia classiques, la permanente et le modèle à globes figurent dans l’offre Black Friday du site officiel. Elle accorde -30 % dès deux produits éligibles. Les nouveaux formats rideau, stalactites et filet n’en font pas partie à cette date.

Crédit : Philips Hue

Quelle guirlande Philips Hue offrir à Noël ?

Pour un premier pas, la Festavia de 20 mètres (229,99 €) couvre un sapin et reste réutilisable dehors. Les foyers déjà équipés d’un Bridge profiteront davantage des nouveaux rideaux et stalactites, dont les effets donnent tout leur sens à la façade. Et pour un budget serré, une prise intelligente à 39,99 € rend connectée la guirlande que l’on possède déjà.

Produit Usage Prix officiel (mi-novembre 2026) Festavia 100 LED / 8 m Petit sapin, cheminée 124,99 € Festavia 250 LED / 20 m Sapin, intérieur et extérieur 229,99 € Festavia 500 LED / 40 m Grand sapin, façade 369,99 € Festavia rideau, stalactites ou filet (250 LED) Fenêtre, toit, haie 229,99 € Festavia permanente 18 m Façade, toute l’année 299,99 € Guirlande à globes Festavia 21 m Terrasse 299,99 € Lightstrip d’extérieur Neon 3 m Allée, balcon 149,99 € Prise intelligente Guirlande classique 39,99 €

Ce guide fait partie d’une série de quatre consacrée aux cadeaux Philips Hue pour Noël 2026. Les trois autres guides vous aident à choisir pour débuter avec Philips Hue, les cadeaux Philips Hue Play pour gamers et cinéphiles et les lampes Philips Hue design à offrir.