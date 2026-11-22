Hermes Agent : comment installer et configurer cette intelligence artificielle autonome ?

Et si votre intelligence artificielle pouvait travailler pendant que vous dormez, retenir vos habitudes et progresser à chaque nouvelle mission ? C’est précisément la promesse de Hermes Agent. Développé par Nous Research, cet agent IA open source va plus loin qu’un simple chatbot. Il peut réaliser des tâches de manière autonome, mémoriser les informations importantes et même créer ses propres compétences pour gagner en efficacité au fil du temps. Mais comment fonctionne cet outil ? Comment l’installer sur son ordinateur ? Quel modèle d’intelligence artificielle choisir pour en profiter pleinement ? Voici tout ce qu’il faut savoir pour découvrir Hermes Agent, le configurer et comprendre les précautions à prendre avant de lui confier vos tâches.

Hermes Agent : une intelligence artificielle qui apprend de ses expériences

Hermes Agent est un agent autonome open source créé par Nous Research. Contrairement à un assistant conversationnel classique, il ne se limite pas à répondre aux questions. Il peut aussi utiliser différents outils pour réaliser des actions concrètes. Il sait notamment consulter des sites web, organiser des e-mails, exécuter des commandes et programmer des automatisations.

Sa particularité repose sur sa capacité à tirer des enseignements de ses précédentes missions. Lorsqu’il résout un problème, il peut transformer sa méthode en compétence réutilisable. Il conserve ainsi des procédures qu’il pourra retrouver et améliorer lors de prochaines utilisations.

L’outil possède également une mémoire persistante. Il peut retrouver des informations issues d’anciennes conversations et conserver des éléments concernant vos projets ou vos préférences. Il évite ainsi de repartir de zéro à chaque nouvelle session.

Deux méthodes permettent de commencer avec Hermes Agent.

La première consiste à utiliser Hermes Desktop, son application de bureau disponible sur Windows, macOS et Linux. Cette solution convient aux personnes qui préfèrent une interface graphique à un terminal. L’installation se fait directement depuis l’application, qui reçoit ensuite ses propres mises à jour.

La seconde méthode passe par le terminal. Elle s’adresse davantage aux utilisateurs qui connaissent déjà les commandes système. L’installation repose sur une commande qui télécharge le programme nécessaire et prépare automatiquement l’environnement :

curl -fsSL https://hermes-agent.nousresearch.com/install.sh | bash

L’installateur configure notamment le gestionnaire de paquets uv, Python 3.11 et le dépôt du projet. Il ne nécessite pas de droits d’administrateur selon la procédure présentée dans la documentation.

Une fois cette étape terminée, ouvrez un terminal et lancez hermes setup. Vous pouvez également utiliser hermes setup –portal pour accéder à une configuration simplifiée avec Nous Portal. L’agent peut ensuite fonctionner en arrière-plan afin de rester accessible.

Quelle configuration choisir pour faire fonctionner Hermes Agent ?

Hermes Agent ne demande pas nécessairement un ordinateur très puissant. Son interface de bureau reste légère et fonctionne sur macOS 12 ou une version ultérieure, Windows 10 et Windows 11, ainsi que les principales distributions Linux.

En revanche, les besoins matériels dépendent surtout de l’endroit où vous faites fonctionner le modèle d’intelligence artificielle. Si vous utilisez un service distant, votre ordinateur n’a pas besoin d’assurer lui-même tous les calculs. Un VPS peut également héberger l’agent en continu.

Vous pouvez aussi choisir une installation locale. Dans ce cas, votre machine doit disposer de suffisamment de mémoire et de ressources graphiques pour faire tourner le modèle sélectionné. Windows bénéficie désormais d’une prise en charge native, tandis que WSL2 reste une solution alternative.

Quel modèle d’intelligence artificielle connecter à Hermes Agent ?

Un point important mérite votre attention : Hermes Agent ne contient pas son propre modèle de langage. Vous devez donc lui associer un service d’intelligence artificielle pour lui permettre de comprendre vos demandes et de raisonner.

La solution la plus directe consiste à passer par Nous Portal. Cette plateforme donne accès à plus de 300 modèles grâce à une connexion OAuth. Elle centralise également différents outils, notamment la recherche sur Internet, la génération d’images et la navigation web.

D’autres fournisseurs sont compatibles, notamment OpenRouter, OpenAI et AWS Bedrock. Vous pouvez également connecter votre propre point d’accès. Pour ceux qui souhaitent privilégier une utilisation locale, la famille Qwen 3.6 d’Alibaba constitue une piste intéressante. Le choix dépend toutefois des ressources disponibles sur votre ordinateur.

Attention au budget : Hermes Agent est gratuit et open source, mais les services d’IA utilisés peuvent être payants. Nous Portal propose quelques crédits d’essai gratuits, tandis que son offre Plus était annoncée à 20 dollars par mois dans l’article consulté. L’utilisation de vos propres clés API entraîne également des coûts selon votre consommation.

Les Agent Skills constituent l’une des fonctions les plus intéressantes de cet outil. Il s’agit de procédures enregistrées sous forme de fichiers Markdown. Hermes Agent peut créer ces compétences après avoir résolu certaines tâches, puis les réutiliser lorsqu’un problème similaire se présente.

Ces fichiers reposent sur un format ouvert. Ils peuvent donc être partagés avec d’autres agents compatibles, comme Claude Code, Codex ou OpenClaw. L’utilisateur peut aussi profiter des compétences disponibles dans le Skills Hub.

Un autre composant mérite d’être connu : Curator. Ce module examine régulièrement les compétences enregistrées. Il peut regrouper celles qui se ressemblent, éliminer les doublons et supprimer celles qui ne sont plus utiles. Ce fonctionnement permet à Hermes Agent d’organiser progressivement sa bibliothèque de connaissances.

Peut-on utiliser Hermes Agent avec OpenClaw ?

Si vous utilisez déjà OpenClaw, vous n’avez pas forcément besoin de recommencer toute votre configuration. Hermes Agent propose une commande de migration destinée à faciliter le passage d’un environnement à l’autre :

hermes claw migrate

Cette opération peut détecter une installation existante et proposer de récupérer plusieurs éléments, notamment les paramètres, les mémoires, les compétences et les clés API.

Les deux solutions ont cependant des approches différentes. Hermes Agent mise particulièrement sur l’apprentissage progressif et la mémoire. OpenClaw se distingue davantage par son écosystème d’extensions et ses possibilités d’intégration.

Quelles précautions prendre avant d’utiliser Hermes Agent ?

Un agent autonome peut accéder à des fichiers, utiliser un terminal et exécuter des commandes. Il faut donc éviter de lui accorder trop de permissions sans réfléchir. Même si Hermes Agent intègre plusieurs mécanismes de protection, aucun système ne garantit une sécurité absolue.

Le projet prévoit notamment des conteneurs renforcés, des capacités système limitées et des vérifications avant l’exécution de certaines commandes. Il intègre également des protections contre les instructions malveillantes dissimulées dans des contenus externes.

Cependant, certaines limites ont été relevées. Le processus Python principal n’est pas totalement isolé et des problèmes ont été signalés concernant la protection du serveur API lorsqu’aucune clé n’est configurée. Il faut donc rester prudent.

Pour limiter les risques, privilégiez une machine dédiée ou un environnement isolé. Évitez également d’exposer directement votre passerelle sur Internet. Enfin, vérifiez régulièrement les compétences installées et les autorisations accordées à l’agent.

Une fois Hermes Agent installé, quelques commandes facilitent son entretien. Si vous rencontrez un problème, hermes doctor permet de diagnostiquer l’installation et de repérer certaines anomalies.

Pour récupérer les dernières améliorations, utilisez hermes update. Le projet évolue régulièrement et reçoit des mises à jour fréquentes. Il est donc préférable de vérifier les nouveautés et les éventuels changements de configuration avant de modifier votre installation.

Hermes Agent s’adresse surtout aux utilisateurs curieux, aux développeurs et aux personnes qui souhaitent automatiser des tâches complexes. Son apprentissage progressif constitue un véritable avantage, mais ses nombreuses permissions imposent de rester vigilant. Commencez par des missions simples avant de lui confier des opérations plus sensibles.

Pour aller plus loin, découvrez également notre tutoriel sur comment installer l’agent IA local GEM sur votre navigateur Chrome.