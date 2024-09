Hexaware et Earnix dynamisent la tarification de l’assurance

Hexaware et Earnix ont annoncé leur partenariat pour transformer la tarification de l’assurance grâce à des solutions basées sur l’IA. Ce partenariat vise à améliorer la souscription et à offrir un avantage concurrentiel aux assureurs.

partenariat stratégique pour la transformation de l’assurance

Hexaware, un fournisseur de services informatiques, et Earnix, un leader des solutions de tarification basées sur l’IA, se sont associés. Leur objectif est de rendre la souscription des assurances plus efficace et précise. Grâce à ce partenariat, les deux entreprises veulent améliorer la gestion des risques et satisfaire les clients.

les avantages de la tarification basée sur l’IA

Les solutions d’IA d’Earnix permettent d’évaluer de façon précise les risques. Ainsi, elles aident à créer des modèles de tarification plus dynamiques. Ces primes sur mesure s’adaptent aux données en temps réel et permettent de refléter rapidement les changements dans les profils de risque. Cela améliore la précision de la souscription et la satisfaction des clients.

hexaware : un acteur majeur de la transformation numérique

Avec plus de 32 000 employés, Hexaware est un partenaire important pour la transformation numérique. L’entreprise travaille avec des assureurs, courtiers, et MGA pour optimiser les pratiques de tarification. Leur pratique de la tarification vise à offrir une stratégie globale pour une évaluation plus précise des risques et des primes plus justes.

earnix : leader des solutions de tarification avancées

Earnix est reconnu mondialement pour ses solutions avancées de tarification basées sur l’IA. En combinant leur expertise avec celle d’Hexaware, ils offrent une suite complète de solutions. Ces solutions aident les assureurs à optimiser leurs stratégies de tarification, améliorer l’expérience client et, en fin de compte, stimuler la croissance et la rentabilité.

En conclusion, le partenariat entre Hexaware et Earnix marque une étape importante dans la transformation de la tarification de l’assurance. Grâce à l’IA et à une stratégie globale, ils visent à améliorer la souscription, réduire les pertes et offrir un avantage concurrentiel aux assureurs.

