IA et Économie d’énergie : EcoFlow OASIS, l’allié high-tech pour une maison éco-friendly et futée !

EcoFlow, le leader des solutions énergétiques portables et éco-responsables, vient de dévoiler sa dernière innovation lors du CES 2025. Il s’agit de EcoFlow OASIS, une solution énergétique alimentée par l’IA conçue pour optimiser le stockage d’énergie résidentiel, tout en réduisant les dépenses d’électricité.

Adoptez EcoFlow OASIS, la solution intelligente alimentée par l’IA qui optimise l’utilisation de l’énergie tout en réduisant vos factures. Par ailleurs, rejoignez le mouvement éco-responsable et profitez des nombreux bénéfices d’un foyer bien géré.

Eclairage intelligent avec EcoFlow OASIS

Alimenté par l’intelligence artificielle, EcoFlow OASIS analyse en temps réel les données de l’environnement et de la maison pour optimiser la performance et la synergie des appareils portables et résidentiels EcoFlow. OASIS intègre des données comme l’historique de consommation d’énergie et les tarifs locaux de l’électricité. Il propose ensuite des recommandations et des automatisations personnalisées.

L’assistant intégré, capable de répondre à des requêtes en langage naturel, joue ainsi un rôle clé dans la réduction du coût énergétique. Grâce à l’IA, OASIS peut par exemple suggérer d’utiliser de l’énergie solaire stockée pour faire fonctionner des appareils énergivores et minimiser la dépendance au réseau électrique.

Oasis: La solution centralisée pour une gestion intelligente de l’énergie

EcoFlow OASIS est conçu pour fonctionner avec les autres produits EcoFlow tels que DELTA 3 Plus et RIVER 3 Plus. Il s’intègre aussi aux appareils d’autres marques compatibles avec les solutions Shelly et le protocole Matter, permettant de centraliser la gestion des sources d’énergie.

Peter Linghu, Directeur de la Stratégie et du Développement de Produits chez EcoFlow, souligne que « OASIS simplifie la gestion de l’énergie domestique et aide les utilisateurs à tirer le meilleur parti de leur investissement énergétique. »

EcoFlow au CES 2025

Outre la présentation de EcoFlow OASIS, l’entreprise dévoilera également au CES sa gamme complète de produits grand public. On y retrouvera aussi notamment :

Gamme RAPID

EcoFlow présentera au CES sa gamme innovante RAPID, une batterie externe magnétique révolutionnaire. Ce modèle est conçu pour simplifier la recharge sans fil avec une capacité de charge rapide de 15W. Il offre une expérience fluide et pratique pour les utilisateurs en déplacement.

Chapeau Solaire

Le Chapeau Solaire d’EcoFlow fait également partie des nouvelles innovations de la marque. Ce produit unique est doté de cellules solaires. Il peut ainsi capter l’énergie du soleil pour recharger vos appareils en toute autonomie. Un accessoire pratique et écologique, idéal pour ceux qui recherchent des solutions de recharge innovantes et durables.

EcoFlow dévoilera également la DELTA Pro 3, une batterie solaire portable de grande capacité. Disponible en versions de 4kWh à 8kWh, elle est conçue pour répondre aux besoins d’alimentation domestique et mobile, offrant une puissance impressionnante pour tous vos appareils, que ce soit à la maison ou en déplacement.

Pour conclure, EcoFlow OASIS incarne la fusion parfaite entre innovation technologique et conscience écologique. Cet appareil, doté d’une intelligence artificielle intégrée, révolutionne la gestion de l’énergie domestique. Il propose une solution efficace pour réduire l’empreinte carbone tout en préservant le confort moderne. Dans un monde où la durabilité devient essentielle, EcoFlow OASIS s’impose comme un allié incontournable pour une maison éco-friendly et futuriste.