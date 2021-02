Ces lentilles de contact vont bientôt remplacer les smartphones

Publicité

iLens est un projet de lentilles intelligentes mené par l’entreprise de vente de lentilles en ligne Lenstore. Ce projet innovant pourrait révolutionner le quotidien de bon nombre de personnes de par ses fonctionnalités !

iLens, les lentilles futuristes

L’entreprise de vente de lentilles en ligne Lenstore s’est associé au futurologue Richard Watson afin de mener à bien ce projet. Les iLens visent à améliorer la vision, mais possèdent également bien d’autres fonctionnalités . Richard Watson, le futurologue, évoque certaines de ces fonctionnalités potentielles tel que la possibilité d’enregistrer ce que l’on voit grâce aux lentilles contrôlé par un clignement et de transférer le contenu directement sur le téléphone via Bluetooth. Outre le fait de pouvoir enregistrer votre journée, les iLens pourraient proposer un zoom optique x60.

© lenstore.fr

Un rappel de temps d’écran pourrait prévenir la fatigue oculaire en signalant à l’utilisateur que ses yeux fatiguent. Via une application mobile, les lentilles iLens permettront de contrôler la qualité de l’air et le niveau de pollen.

Lentille iLens © lenstore.fr

En plus de toutes ces fonctionnalités, les iLens pourraient servir d’outil de mesure instantané. Lenstore a mené une enquête auprès de personnes portant des lentilles afin de connaître leurs attentes concernant des lentilles intelligentes. Les fonctionnalités les plus attendues sont le zoom optique, un rappel de fitness (qui vous rappelle de rester actif) et la vision nocturne grâce à un ajustement de la luminosité ! Imaginez-vous pouvoir voir dans la pénombre à n’importe quel moment, ce serait une expérience incroyable.

L’avenir du projet

Pour le moment le lancement du projet est prévu pour 2021. Il s’agit pour le moment d’un projet ambitieux qui mérite toute notre attention. Lenstore pourrait alors révolutionner le marché des lentilles de contact et de la technologie.

Roshni Patel, responsable des consultants en optique chez Lenstore, explique:

» Bien qu’encore au stade de la réflexion, la lentille de contact intelligente est un projet d’innovation qui a le potentiel d’améliorer notre vie quotidienne – en impactant à la fois nos tâches professionnelles et personnelles.

Dans un monde ultra-connecté où beaucoup d’entre nous passent des heures à regarder des appareils numériques, nos yeux sont soumis à de fortes tensions.[…]

Quant au monde médical, les services ophtalmologiques des hôpitaux subiront moins de pression en parallèle du développement de ces technologies. Par conséquent, l’impact des maladies s’en trouvera réduit. […]

Si l’avenir des lentilles de contact intelligentes est prometteur, il est important que ces technologies fassent l’objet d’années de R&D et de nombreux essais avant d’être lancées. La sécurité et la santé des consommateurs doivent rester la priorité. »

Il s’agit donc ici d’un projet très alléchant qu’il faudra suivre ces prochaines années de très près. Les iLens pourraient s’avérer être un outil redoutable et très pratique pour améliorer le quotidien de beaucoup de personnes.