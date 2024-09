Indosat Ooredoo Hutchison améliore le réseau mobile indonésien

Indosat Ooredoo Hutchison vient de finaliser un projet majeur de consolidation du réseau central. En collaboration avec Huawei, ce projet marque une avancée importante pour les technologies de communication en Indonésie.

consolidation du réseau central : un jalon technologique

L’entreprise Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), le telco numérique préféré d’Indonésie, a achevé la première consolidation et transformation d’un grand réseau PS central au monde. Avec plus de 100 millions d’utilisateurs et 26 sites principaux dans le pays, Indosat a réussi à accomplir ce projet en seulement 14 mois. En collaboration avec Huawei, toutes les étapes de ce projet ont marqué une nouvelle référence pour l’industrie des télécoms.

améliorations notables pour les utilisateurs indonésiens

Grâce à ce projet, les utilisateurs d’Indosat de tout le pays bénéficient de nombreux avantages. Les habitants des zones rurales et isolées, comme Kalimantan, voient une amélioration de 15 % de la vitesse moyenne de liaison descendante. De plus, le temps moyen d’aller-retour pour l’utilisation de Facebook a été réduit de 11 %. En outre, selon un rapport tiers, les résidents de Java central profitent également de meilleures performances pour les jeux et les vidéos en direct.

collaboration avec huawei : modernisation du cloud core

Ce projet est le fruit d’une étroite collaboration entre Indosat et Huawei. Ensemble, ils ont réussi à déployer une solution innovante de conteneur à double moteur. Cette solution prend en charge l’utilisation commerciale à grande échelle des réseaux centraux 5G. Elle permet de gérer à la fois les machines virtuelles (VM) et les conteneurs sur une plateforme unifiée. Cela aide Indosat à améliorer la connectivité du réseau et à accélérer l’innovation des services. L’utilisation de la technologie native cloud des télécoms ouvre également la voie à de nouveaux services 5G pour les utilisateurs.

En résumé, le projet de consolidation d’Indosat Ooredoo Hutchison en partenariat avec Huawei représente un grand succès pour l’industrie des télécoms en Indonésie. Les améliorations du réseau apportent des bénéfices considérables aux utilisateurs, en particulier dans les régions rurales. À l’avenir, Indosat et Huawei continueront de travailler ensemble pour offrir un réseau mobile encore plus intelligent et efficace. Ils s’engagent à fournir une meilleure expérience de service pour tous les Indonésiens.

