Investissement majeur de TVM dans Human Longevity, Inc. pour un avenir en santé

TVM Capital Healthcare a récemment annoncé un investissement important dans Human Longevity, Inc.. Cette décision stratégique vise à soutenir la prévention des maladies et à promouvoir le vieillissement en bonne santé. Cette initiative marque un tournant pour la médecine de précision.

Investissement stratégique dans Human Longevity, Inc.

TVM Capital Healthcare, spécialiste en capital de croissance, a investi dans Human Longevity, Inc. (HLI). Basée à San Francisco, HLI est un leader mondial en médecine de longévité depuis 2013. Cet investissement soutiendra la croissance de l’entreprise aux États-Unis et son expansion en Arabie saoudite et en Asie du Sud-Est.

Vision de Human Longevity : un avenir en bonne santé

HLI a été fondée par le Dr J. Craig Venter, un pionnier du séquençage du génome humain. L’entreprise se concentre sur la démocratisation de la génomique pour prévenir les maladies et améliorer la qualité de vie. Grâce à des outils exclusifs, HLI propose des diagnostics pré-symptomatiques et des traitements personnalisés. Leur approche transforme les soins de santé réactifs en soins prédictifs, proactifs et préventifs.

Expansion mondiale et entrée en Arabie saoudite

Avec le soutien de TVM Capital Healthcare, HLI envisage une expansion significative. L’accent sera mis sur l’Arabie saoudite, en harmonie avec la Vision 2030 du pays. Le programme de transformation du secteur de la santé du Royaume se concentre sur la prévention des maladies critiques comme le cancer et le diabète. L’Arabie saoudite montre un intérêt croissant pour les sciences de la longévité, avec des initiatives comme le programme saoudien du génome humain.

En résumé, l’investissement de TVM Capital Healthcare dans Human Longevity, Inc. promet de révolutionner la médecine de précision et la prévention des maladies. Cette collaboration ouvre la voie à de nouvelles perspectives pour un vieillissement en bonne santé, bénéficiant tant aux individus qu’au système de santé mondial.

