TVM Capital Healthcare s’engage pour une longévité en santé

En septembre 2024, TVM Capital Healthcare a annoncé un investissement significatif dans Human Longevity, Inc. (HLI). Par ailleurs, cet engagement soutient les efforts mondiaux de prévention des maladies et du vieillissement en bonne santé.

l’investissement de TVM Capital Healthcare dans HLI

TVM Capital Healthcare, une société internationale de capital de croissance, a récemment pris une participation dans HLI. En effet, basée à San Francisco, HLI est un leader mondial depuis 2013 dans la médecine de la longévité. De plus, cet investissement renforcera la présence de HLI aux États-Unis et facilitera ainsi son expansion au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est.

expérience et expertise de HLI dans la longévité

Fondée par le Dr J. Craig Venter, pionnier du séquençage du génome humain, HLI se concentre sur une vie plus longue et en meilleure santé. L’entreprise utilise la génomique pour prévenir les maladies évitables. HLI est reconnue comme un chef de file en médecine de précision grâce à son expertise en génomique, imagerie et données longitudinales sur les patients. Leur plateforme utilise l’intelligence artificielle pour des diagnostics et traitements personnalisés. Elle transforme ainsi les soins de santé en une approche proactive et préventive.

objectifs et stratégies d’expansion de HLI

L’investissement de TVM Capital Healthcare, via le TVM Healthcare Afiyah Fund LP, soutiendra les projets de HLI d’entrer sur le marché saoudien. En effet, la Vision 2030 de l’Arabie Saoudite favorise des soins de santé proactifs. De plus, le pays se concentre particulièrement sur des maladies critiques comme l’oncologie, la neurologie et le diabète. HLI bénéficiera également de la collaboration avec des initiatives locales telles que le programme saoudien du génome humain.

l’impact de la médecine de précision sur la santé

Grâce à la médecine de précision, HLI promet de changer la donne dans les soins de santé. Des interventions précoces et personnalisées peuvent sauver des vies, réduire les coûts des soins de santé et améliorer la qualité de vie. En investissant dans HLI, TVM Capital Healthcare soutient cette transition vers des soins de santé préventifs et personnalisés.

En conclusion, l’investissement de TVM Capital Healthcare dans Human Longevity, Inc. soutient le vieillissement en bonne santé et la prévention des maladies. HLI est bien positionnée pour révolutionner les soins de santé avec son expertise en médecine de précision. Leur expansion au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est montre un avenir prometteur pour des soins de santé proactifs et préventifs.

