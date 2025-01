iOS 18.3 : voici ce que cette mise à jour vous apporte

Après plus d’un mois en version bêta, la mise à jour iOS 18.3 est désormais disponible sur les iPhones éligibles depuis le lundi 27 janvier. Parmi les changements apportés par cette mise à jour, on note qu’Apple Intelligence, sera activé par défaut. De plus, il apportera des changements aux résumés de notifications IA sur votre iPhone.

iOS 18.3 rectifie les erreurs des premiers résumés de notifications d’Apple Intelligence

Plus tôt ce mois-ci, Apple avait annoncé l’arrivée d’une mise à jour qui identifierait plus clairement les résumés de notifications d’Apple Intelligence. Pour rappel, ces résumés sont apparus dans iOS 18.1 en octobre. Toutefois, la récente annonce d’Apple fait suite à un rapport de la BBC qui avait indiqué que ses actualités avaient été déformés par l’assistant IA. D’autres résumés d’actualités avaient également comporté des erreurs.

Avec cette mise à jour, Apple Intelligence sera activé par défaut pour tous les appareils Apple prenant en charge cette IA. C’est notamment le cas de l’iPhone 15 Pro et des versions ultérieures, ainsi que de l’iPad et Mac équipés de la puce Apple Silicon M1 ou une version ultérieure. Sans oublier la version la plus récente de l’iPad mini.

Les autres fonctionnalités disponibles sur la nouvelle mise à jour

Par ailleurs, la récente mise à jour apporte d’autres fonctionnalités sur iPhone. Citons, par exemple, la possibilité d’utiliser l’IA pour ajouter un événement à l’application Calendrier. Et ce, à partir d’une affiche ou d’un dépliant. Une fonctionnalité permet également « d’identifier facilement les plantes et les animaux ».

Sur les Mac, la mise à jour macOS 15.3 est en cours de déploiement. Celle-ci ajoutera la prise en charge de Genmoji et des modifications similaires pour les résumés de notifications. Notons également qu’iOS 18.3 affichera les résumés de notifications en italique pour les distinguer des notifications standard. De nouveaux paramètres permettront également de gérer les résumés de notifications depuis l’écran de verrouillage.

Pour télécharger la mise à jour iOS 18.3, rendez-vous dans les paramètres de votre iPhone, cliquez sur « Général » et sur « Mise à jour logicielle ».