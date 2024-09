iPhone 17 Air : Ce que les indices nous révèlent sur son design super slim

L’iPhone 17 Air s’annonce comme l’un des smartphones les plus attendus de l’année prochaine. La question sur toutes les lèvres est : à quel point sera-t-il ultra-fin ? Les premières fuites et rumeurs donnent déjà des indices sur les choix audacieux d’Apple pour ce modèle. Cela pourrait redéfinir ce que nous entendons par « ultra-mince ».

Un design encore plus raffiné

Apple n’a jamais caché son obsession pour le design. D’ailleurs, l’iPhone 17 Air semble être une étape de plus dans cette direction. 9to5Mac affirme que « le prochain iPhone pourrait être encore plus fin que ses prédécesseurs, grâce à de nouvelles technologies de batterie et un écran plus compact ». Cela rappelle les débuts de l’iPhone 6 lorsqu’Apple avait marqué les esprits avec une finesse impressionnante pour l’époque. Cette fois-ci, la marque pourrait bien pousser les limites encore plus loin.

Les indices sur la batterie de l’iPhone 17 Air

L’une des clés de cette finesse accrue pourrait résider dans une nouvelle technologie de batterie. En effet, selon des fuites provenant de sources anonymes, Apple pourrait utiliser des batteries en LFP (lithium fer phosphate). Elles sont beaucoup plus compactes que les modèles actuels. En plus d’être plus fines, ces batteries seraient aussi plus résistantes et durables. Soit, un atout indéniable pour un appareil aussi fin.

Un écran plus fin et plus lumineux

Un autre aspect qui pourrait contribuer à la minceur de l’iPhone 17 Air est l’écran. Apple travaillerait sur une technologie d’affichage plus fine, tout en améliorant la luminosité et la clarté. Cette information, relayée par ezpublish-france.fr, suggère que « Apple pourrait adopter des panneaux OLED plus avancés, réduisant ainsi l’épaisseur globale de l’appareil sans sacrifier la qualité d’affichage ».

Les compromis d’un design ultra-mince

Mais la minceur a un prix. En effet, pour atteindre cette finesse, Apple pourrait être contraint de faire des compromis. On peut s’attendre à une réduction de la capacité de la batterie ou à l’absence de certaines fonctionnalités traditionnelles. Par exemple, la prise jack ou même les boutons physiques. Ces choix pourraient diviser les fans, mais ils sont cohérents avec la vision d’Apple d’un design épuré et minimaliste.