iPhone 18 Pro Max : que vous apporte vraiment le plus grand des iPhone Pro de 2026 ?

L’iPhone 18 Pro Max repose sur trois nouveautés : une puce A20 Pro gravée en 2 nm, un appareil photo à ouverture variable et une autonomie en nette hausse. Apple l’a présenté le 9 septembre 2026 et mis en vente le 18, à partir de 1 629 € en 256 Go. Reste à savoir si ces nouveautés justifient une facture qui grimpe elle aussi.

Que change l’iPhone 18 Pro Max pour la photo et la puissance ?

L’iPhone 18 Pro Max embarque un capteur principal Fusion de 48 mégapixels à ouverture variable, une première sur un iPhone. Le diaphragme se règle à la main ou s’adapte seul à la scène. Largement ouvert, il capte plus de lumière le soir et floute l’arrière-plan ; refermé, il garde l’ensemble de l’image nette. Un panneau Pro Controls réunit vitesse d’obturation, balance des blancs, ouverture et histogramme dans l’application Appareil photo. Les passionnés de réglages fins y trouveront de quoi s’amuser. Les autres pourront tout laisser en automatique.

Côté moteur, la puce A20 Pro inaugure la gravure en 2 nm chez Apple, avec un processeur à six cœurs, 12 Go de mémoire vive et un processeur graphique passé de six à sept cœurs. Plus la gravure s’affine, moins la puce consomme pour une même puissance : votre batterie en profite aussi. Une chambre à vapeur agrandie aide à tenir la cadence sans surchauffe, tandis qu’Apple promet une intégration plus poussée d’Apple Intelligence. Autre nouveauté : la fonction Reference Image signe les données de la photo pixel par pixel, afin d’attester qu’un cliché sort bien d’un iPhone 18 Pro. Pratique, quand les images truquées circulent partout.

Pourquoi l’autonomie change-t-elle la donne sur le Max ?

Apple revendique la plus forte progression d’autonomie de l’histoire de la gamme, et le Pro Max loge la plus grosse batterie jamais installée dans un iPhone. Le prix à payer ? Un boîtier légèrement plus épais que celui de son prédécesseur. Côté recharge, Apple annonce environ quinze minutes pour regagner 50 % de batterie.

L’écran OLED de 6,9 pouces monte à 120 Hz en mode adaptatif, pour une définition de 2 868 × 1 320 pixels, avec une Dynamic Island plus compacte. Au quotidien, la fluidité des 120 Hz se remarque dès que vous faites défiler un fil d’actualité ou une carte. Or l’appareil photo ne distingue pas le Max du Pro, qui mesure 6,3 pouces et débute à 1 479 €. Écran et batterie arbitrent donc seuls entre les deux.

L’iPhone 18 Pro Max vaut-il vraiment son prix ?

Tout dépend de votre point de départ. Depuis un iPhone 17 Pro Max, le saut reste mesuré ; depuis un modèle de trois ou quatre ans, il saute aux yeux. Apple a relevé la note de 150 € : 1 629 € en 256 Go, contre 1 479 € pour la génération précédente à son lancement. Les paliers suivants montent à 1 879 € (512 Go), 2 379 € (1 To) puis 3 129 € (2 To).

Certes, plusieurs revendeurs en ligne affichent un peu moins, autour de 1 580 € pour le 256 Go noir au 13 novembre 2026. Les amateurs de photo et de vidéo, comme ceux qui passent la journée loin d’une prise, tireront le meilleur de l’ouverture variable et de la batterie. Si le format du Pro vous convient, 150 € d’économie vous attendent. Quatre finitions s’offrent à vous : noir, argent, glacier et un bordeaux inédit. Rappelons aussi que l’iPhone 18 standard n’est pas attendu avant le printemps 2027, d’après les rumeurs. Mieux vaut donc comparer les offres avant de trancher, surtout à l’approche du Black Friday. Autant en profiter.