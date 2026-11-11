iPhone Duo : Apple aurait trouvé l’origine du « Crackgate »

Le lancement du tout premier smartphone pliable d’Apple ressemblait à un sans-faute. Pourtant, le cauchemar a vite commencé pour les premiers acheteurs de l’iPhone Duo avec des écrans fissurés et des craquements inquiétants. Erreur de conception ou fatalité ? L’enquête vient de livrer son verdict et le coupable n’est pas celui que l’on croit. Plongée dans les coulisses de ce « Crackgate » qui fait trembler la firme de Cupertino.

Pas de défaut de conception pour l’iPhone Duo

Les récents rapports de l’informateur Kang apportent un éclairage précieux sur ce feuilleton technologique. La firme de Cupertino a rapidement identifié la source des pannes grâce à ses chaînes logistiques. Un matériau défectueux provenant de l’un des sous-traitants a fragilité les dalles tactiles. Cette défaillance technique aurait ainsi touché uniquement un lot restreint d’exemplaires commercialisés.

Apple évite ainsi le pire pour sa réputation en écartant tout vice de conception. Les ingénieurs maîtrisent parfaitement l’architecture interne du terminal. La marque à la pomme peut repérer les mobiles à risque en analysant leur numéro de série. Cette traçabilité précise facilite grandement le ciblage des pièces défectueuses. Vous pouvez consulter notre article dédié sur les fissures sur l’iPhone Duo et la réaction officielle d’Apple après les premiers signalements pour approfondir le sujet.

Des stocks insuffisants pour assurer les remplacements

La reconnaissance officielle du problème rassure les clients inquiets pour leur investissement. Pourtant, la gestion concrète des dossiers de SAV agace de nombreux acheteurs en France. En effet, les stocks disponibles s’avèrent nettement insuffisants pour faire face aux demandes d’échange. Les délais de livraison s’allongent ainsi considérablement sur les plateformes d’e-commerce et en boutique.

Les acheteurs doivent patienter plusieurs semaines pour obtenir un appareil flambant neuf. Cette situation complique la vie des premiers adeptes de la technologie pliable. Les experts rappellent que le tarif affiché à 2 339 euros impose un service irréprochable. La firme de Cupertino devrait ainsi accélérer la cadence pour satisfaire sa communauté.

Les propriétaires d’un iPhone Duo doivent surveiller attentivement le comportement de leur dalle. Par exemple, un bruit anormal de craquement lors des manipulations signale souvent une usure prématurée. De plus, l’apparition d’une petite bosse au milieu de la pliure confirme la gravité. Les utilisateurs constatent ensuite une bande de pixels morts qui paralyse l’affichage.

Si votre téléphone présente ces symptômes alarmants, contactez immédiatement l’assistance technique. Les équipes en boutique officielle étudient chaque dossier avec attention. Reste à espérer que le constructeur prépare des solutions de prise en charge adaptées pour tous les utilisateurs concernés.