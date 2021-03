iPhone : la mise à jour 14.4.2 corrige une faille de sécurité importante

Les mises à jour, ce n’est pas uniquement pour apporter quelques nouveautés à vos appareils. Apple le prouve à nouveau avec iOS et iPad OS 14.4.2. En effet, un important correctif de sécurité a été déployé à travers cette mise à niveau. L’objectif de cette dernière est simple, combler une faille présente dans les navigateurs, que ce soit dans Safari ou Google Chrome, et permettant de pirater iPhone ou iPad des utilisateurs.

Il y a quelques semaines, Apple colmatait la faille dénommée CVE-2021-1844 avec iOS et iPadOS 14.4.1, WatchOS 7.3.2 et MacOS 11.2.3. Cette dernière exploitée une vulnérabilité de WebKit permettant d’exécuter du code grâce à une fuite de mémoire de Safari afin de prendre le contrôle de vos appareils. Désormais, Apple vient de déployer la version d’iOS et iPadOS 14.4.2. Elle aussi s’occupe de corriger une faille WebKit.

BANDEAU PUBLICITE

Une faille de sécurité importante corrigeait par iOS et iPadOS 14.4.2

« Le traitement de contenu Web malveillant peut conduire à des scripts intersites universels. Apple a connaissance d’un rapport selon lequel ce problème pourrait avoir été activement exploité« , explique Apple sur sa page de support concernant iOS et iPadOS 14.4.2.

Afin d’éviter toute intrusion sur iPhone ou iPad, il est fortement recommandé de mettre à jour votre appareil. Cette dernière mise à niveau est d’ores et déjà disponible pour les iPhone 6S et modèles supérieurs, les iPad 5e génération, iPad Air 2 et iPad Mini 4 et les versions suivantes et iPod Touch 7e génération. Pour corriger le problème sur de plus vieux modèles, iOS 12.5.2 a été déployé. Les personnes ayant une Apple Watch peuvent aussi passer à la version 7.3.3 afin de corriger le problème de sécurité précédemment cité.

Publicité

Pour faire la mise à jour, la méthode ne change pas. Direction l’application Paramètres, ouvrez le menu Général et sélectionnez Mise à jour logicielle. La nouvelle version d’iOS ou iPadOS devrait ainsi s’afficher sur votre écran, appuyez désormais sur Télécharger et installer. Pour information, cette mise à jour prendra 203,9 Mo de place sur votre stockage interne.