Jeu de hasard et superstition

Chaque fois qu’un résultat tourne autour de la chance ou de tout facteur que nous ne pouvons pas contrôler, nous avons tendance à croire qu’il existe une sorte de pouvoir supérieur que nous ne devons pas perturber si nous voulons que quelque chose aille dans notre sens. Ceci est particulièrement visible dans le jeu de hasard.

Les joueurs et la superstition

Quand on va jouer dans un casino, ou tout simplement se retrouver entre amis pour une partie de poker ou pour placer un pari sportif, on peut dire avec une certitude absolue qu’il y a un aspect sur lequel les joueurs ne semblent pas du tout vouloir plaisanter, à savoir celui relatif aux habitudes qui se mettent en place à la table de jeu ou devant une machine à sous.

La relation entre les joueurs et la superstition est toujours très forte, malgré le fait que nous ayons parcouru un long chemin et que beaucoup pensaient que certaines croyances et rumeurs étaient désormais mises de côté. Cependant, ceux qui jouent au casino dans toutes ses disciplines continuent d’être très superstitieux, au point d’atteindre des sommets de vrai folie.

Les superstitions ont entouré tous les types de jeu pendant des siècles, notamment dans le casino en ligne. Au fil des ans, nous avons entendu de nombreuses superstitions courantes, et certaines d’entre elles étaient vraiment folles. Voici les superstitions de jeu les plus célèbres que nous ayons eu la chance de rencontrer.

Les chiffres 13 et 4

Chaque pays du monde a ses propres chiffres malchanceux. Le 13 a longtemps été considéré comme malchanceux dans les cultures occidentales, tandis que les 4, 14 et 24 sont souvent évités car le mot « quatre » sonne comme des mots et des phrases cantonais impliquant la mort.

Siffler en jouant

Le sifflement est considéré comme l’une des superstitions de casino les plus inhabituelles. Alors que croiser les doigts ou toucher du bois porte bonheur, on pense que faire du bruit à table porte malheur au joueur. Les origines ne sont pas sûres, mais elles pourraient être liées aux marins britanniques dont le sifflement était censé apporter des vents forts. Aujourd’hui, la seule chose que le sifflement est susceptible d’apporter dans le casino est quelques regards sévères de la part des autres joueurs.

Croiser les jambes

De nombreux joueurs pensent que si vous croisez les jambes à la table, vous annulez toute chance dans votre direction. Mais avec les jambes décroisées, le joueur est plus alerte et concentré sur le travail à accomplir. Essayez donc de ne pas vous asseoir les jambes croisées à table, même si cela peut être particulièrement difficile lorsque les nerfs commencent. D’un autre côté, croiser les doigts peut potentiellement vous apporter la chance que vous recherchez.

Compter votre argent à table

Très populaire, cette superstition est bien répandue et commune dans les casinos terrestres et en ligne. Cela vient des premiers joueurs qui ne comptaient jamais leurs piles de jetons avant la fin d’une partie. Compter les jetons lors d’une grosse session de jeu de table, notamment blackjack ou poker, porte malchance. Alors, si vous voulez continuer à empocher de l’argent, ne comptez le pas jusqu’à la fin du jeu.

Éloignez-vous des billets de 50 $

De nombreux Américains refusent d’utiliser ou d’être payés en billets de 50 $ dans les casinos. L’histoire derrière cette superstition est basée sur la mafia. À l’époque où la mafia dirigeait effectivement la métropole du jeu de Las Vegas, lorsqu’un membre de la mafia tuait quelqu’un, la rumeur disait qu’il laissait généralement un billet de 50 dollars dans la poche de la veste de la victime lorsqu’il l’enterra dans le désert du Nevada. Malgré le manque de logique derrière cette superstition, de nombreux joueurs en Amérique et au Canada refusent tout simplement de traiter des billets de 50 $.

Pourquoi avons-nous des superstitions ?

Eh bien, une réponse est que les gens ont un désir éternel d’exercer un contrôle sur tout. Lorsqu’il n’y a pas de moyen logique ou rationnel d’expliquer une situation particulière, les gens attribuent tout naturellement une croyance superstitieuse à la situation afin de combler les lacunes. Nous avons du mal à accepter et à comprendre l’idée que certaines choses sont déterminées purement par hasard, et nous avons donc recours à la superstition pour donner aux résultats une forme d’explication.

La chose la plus importante et intéressante en ce qui concerne le sujet des superstitions dans le jeu est à quel point c’est individuel pour chaque personne. Ce que nous pouvons dire avec certitude, cependant, c’est que le monde de la superstition est éternellement fascinant, quelle que soit la culture que vous regardez, et où que vous alliez, vous trouverez des raisons étranges et merveilleuses derrière les superstitions des gens.