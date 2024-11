Le Forum Chine-Afrique sur la coopération économique et culturelle se tiendra à Jinhua, en Chine orientale. En effet, ce grand événement prévoit des discussions clés pour libérer le potentiel de la coopération sino-africaine. Grâce aux échanges fructueux de ces dernières années, Jinhua se positionne désormais comme un modèle de partenariat.

Coopération sino-africaine en pleine expansion

La ville de Jinhua a vu croître ses échanges commerciaux avec l’Afrique de manière significative. Entre 2014 et 2023, les échanges ont augmenté en moyenne de 12,1 % par an. En 2023, les échanges ont culminé à 116,85 milliards de yuans, soit une hausse de 18,4 % par rapport à l’année précédente. Ce succès souligne l’importance de développer des relations économiques solides avec les partenaires africains.

Jinhua : un modèle de partenariat économique

Jinhua s’est engagée à créer un modèle unique de coopération avec l’Afrique. La ville vise à renforcer l’industrialisation et la modernisation de l’agriculture africaine. Grâce à des activités de jumelage avec des entreprises de Tanzanie et d’autres pays africains, le forum met l’accent sur les machines agricoles et les industries textiles. Depuis le début de 2024, 55 entreprises de Jinhua se sont implantées en Afrique pour renforcer cette dynamique.

Evénements clés du forum de Jinhua

Le Forum Chine-Afrique comportera quatre sessions parallèles sur divers sujets de coopération. Par ailleurs, un rapport sur la chaîne industrielle agricole africaine y sera publié. De plus, une licence pour le parc scientifique et technologique agricole Chine-Afrique sera également accordée. Ensemble, ces événements renforcent l’engagement de Jinhua en faveur d’une coopération économique et culturelle enrichissante.

En conclusion, la ville de Jinhua joue un rôle central dans le développement des relations sino-africaines. Le Forum vise à exploiter les avantages concurrentiels de Jinhua et à élargir les opportunités dans les secteurs du commerce, de l’investissement et de la culture avec les pays africains. Cela souligne l’engagement de Jinhua envers une coopération enrichissante et durable avec l’Afrique.

