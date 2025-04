Kirby et le Monde oublié s’offre une édition Nintendo Switch 2 avec un contenu supplémentaire

Avec l’annonce de la Nintendo Switch 2, la firme du plombier italien a également dévoilé les jeux qui seront disponibles sur sa nouvelle console. Lors du Nintendo Treehouse, elle a offert plus de gameplay sur l’un de ses anciens titres bénéficiant d’une édition Switch 2, Kirby et le monde Oublié – Nintendo Switch 2 Edition. La version améliorée du jeu de plateforme d’action embarquera également un nouveau DLC exclusif à la Switch 2, baptisé Le pays des étoiles filantes. Découvrez tout ce qu’il faut savoir dans les lignes ci-dessous.

Voir aussi : Mario Kart World : voici tout ce qu’il y a à savoir (pour le moment)

Kirby et le Monde oublié Nintendo Switch 2 Edition : que nous réserve-t-il ?

Dévoilé lors du deuxième jour du Nintendo Treehouse, Kirby et le monde Oublié est l’un des jeux à bénéficier du traitement amélioré de la Nintendo Switch 2 Edition. Il rejoint donc The Legend of Zelda : Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, ainsi que Super Mario Party Jamboree sur la nouvelle console.

Kirby et le Monde oublié – Nintendo Switch 2 Edition embarquera donc le même contenu que dans la version Switch originale. Sauf que, cette fois, les joueurs peuvent parcourir le monde luxuriant de Kirby en 60 fps. Il sera également jouable en 1080p en mode portable, et en 1440p en mode docké.

Les niveaux dans le jeu d’origine ont également reçu quelques liftings avec de nouveaux itinéraires à la clé. Ceci, afin de s’adapter au thème de l’extension, baptisé Le pays des étoiles filantes. Comme nous le montre la bande-annonce, le monde de Kirby est dévasté par une énorme comète, modifiant ainsi la carte du jeu. Les joueurs doivent alors activer de nouveaux interrupteurs pour générer des plates-formes et débloquer de nouveaux chemins. Ils pourront même former de nouveaux en frappant sur les cristaux éparpillés de l’étoile filante.

Nous vous laissons apprécier le trailer dans la vidéo ci-dessous :

Kirby et le Pays Oublié – Nintendo Switch 2 Edition + Le pays des étoiles filantes sortira le 28 août prochain. Une mise à jour payante sera disponible pour les propriétaires de la version Switch 1.