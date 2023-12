La nouvelle année arrive et la période des bonnes résolutions avec la reprise du sport avec !

L’année 2023 va bientôt toucher à sa fin. La fin d’année nous pousse souvent à faire une rétrospective de l’année écoulée, en faisant le point sur nos réussites et nos échecs. En général, ce sont les conclusions de cette introspection qui nous poussent à prendre de nouvelles résolutions pour la nouvelle année. D’ailleurs, vous avez peut-être déjà une idée concernant vos bonnes résolutions 2024.

Parmi les plus courantes, il y a le souhait pieux de faire du sport ou de reprendre le sport. Le but étant généralement de perdre ou gagner du poids, avoir une meilleure santé, une meilleure silhouette, etc. Cependant, malgré vos bonnes intentions, il peut arriver que vous repoussiez à chaque fois l’échéance. Peut-être par manque de temps, manque de motivation ou par peur de vous blesser.

Le premier obstacle requiert de l’organisation et le deuxième de l’autodiscipline. Quant au dernier obstacle, voici nos conseils pour vous protéger des blessures éventuelles liées à la reprise du sport.

Vous avez arrêté le sport depuis un long moment, peut-être depuis des mois, voire des années. Et vous appréhendez de reprendre une activité physique, car votre corps n’a plus l’habitude des gros efforts physiques. Plus encore, vous avez peur que le sport ne vous fasse plus de mal que de bien.

La bonne nouvelle, c’est que les blessures physiques peuvent très bien être évitées. D’ailleurs, vous ne comptez pas tout de suite faire un marathon, si ? Après une longue interruption, il est impératif que vous recommenciez le sport en douceur. Autrement dit, à votre rythme et, si possible, sous la supervision d’un coach sportif.

N’oubliez pas les bonnes habitudes comme bien s’hydrater en buvant régulièrement de l’eau, bien s’échauffer avant et après la pratique du sport de votre choix. Très important ! Choisissez un sport que vous aimez bien. Le but est de le pratiquer régulièrement et non une fois dans l’année, ou semestriellement ni même trimestriellement. Souscrire à un abonnement à la salle sans pour autant s’y rendre ne vous rendra pas non plus service, ni à votre corps, ni à votre portefeuille !

De ce fait, faites-vous une fleur en 2024 : mettez vos casques audio, pratiquez un sport, doucement, mais sûrement, et pratiquez souvent !

Pourquoi mettre des protections est-il important ?

Souvent, on ne pense pas souvent aux protections. Du moins, sauf si l’on est un sportif expérimenté, qui a été conseillé de porter des protections de sport ou qui a découvert les protections de sport après coup, au sens littéral.

Il faut savoir que les protections ne sont pas réservées qu’aux professionnels et sportifs aguerris. Au contraire, si vous avez arrêté le sport depuis un certain temps et que vous trouvez enfin le courage de vous y remettre, porter une protection de sport est recommandé. Cela peut même vous être salvateur, pour éviter de vous faire mal à cause des muscles du corps qui doivent se réhabituer à faire des exercices physiques.

De plus, suivant la nature du sport que vous allez pratiquer, votre corps pourrait être exposé à des blessures ou des impacts. Les protections sont justement là pour prévenir ces coups. À savoir qu’il existe différentes protections de sport pour les différentes parties du corps. Il y a les genouillères, les coudières, les ceintures lombaires, les chevillères et les manchons et chaussettes de compressions.

Où trouver des protections pour le sport à un prix attractif ?

Il existe plusieurs magasins et sites proposant des équipements sportifs divers, dont les protections de sport. En effet, si vous décidez de vous mettre durablement au sport, il est important d’investir dans de bons matériels de sport (si vous pratiquez chez vous) et équipements de sport (que ce soit les vêtements, les chaussures ou les protections).

Vous vous lancez dans le cross training ? Pratiquez cette activité sans crainte en vous équipant des genouillères, coudières, ceintures lombaires et manchons et chaussettes de compressions de la célèbre marque scandinave Rehband, par exemple.

Par ailleurs, pour vous mettre dans l’ambiance et pour vous encourager à terminer votre session sport du jour, pourquoi ne pas investir dans des casques audio confortables et adaptés au sport pour le Jabra Elite 8 Active ?