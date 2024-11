La S96MAX de TAILG séduit avec innovations puissantes

À l’EICMA de Milan, TAILG a révélé la S96MAX, un deux-roues électrique qui redéfinit les normes. Ce lancement s’accompagne d’innovations majeures, notamment un moteur intégré révolutionnaire et une charge rapide impressionnante. La S96MAX vise à séduire les amateurs de mobilité verte en quête de performance et de facilité d’utilisation.

TAILG lance la S96MAX avec des innovations majeures

La S96MAX de TAILG n’est pas une simple moto électrique. Elle incarne une nouvelle ère de la mobilité avec son moteur intégré trois en un. Ce moteur, le Star Ring, combine moteur, transmission et système de contrôle électronique. Avec une structure à flux axial, il offre une efficacité de 95 %. Il atteint 50 km/h en 3,5 secondes et une vitesse de pointe de 120 km/h. Avec une puissance de 15 000 W, il augure une autonomie accrue de 13,5 %.

Performance et rapidité du moteur intégré Star Ring

Le moteur Star Ring de la S96MAX marque un tournant dans l’industrie. Non seulement il excelle par sa compacité, mais il est aussi plus léger de 50 % par rapport aux moteurs traditionnels. De plus, son efficacité de récupération d’énergie dépasse les attentes avec une amélioration de 108 %. Ainsi, les utilisateurs bénéficient d’une économie de poids et d’énergie considérable.

Nouvelle technologie de charge rapide Nebula

La technologie de charge rapide Nebula de TAILG redéfinit le temps de charge. En seulement dix minutes, la S96MAX atteint 80 % de sa capacité. Ce système utilise une charge basse tension à haute intensité allant jusqu’à 20 kW. Cette innovation permet aux modèles futurs d’offrir une recharge aussi rapide. Ainsi, une simple pause café suffit à préparer le véhicule pour la route.

En conclusion, la TAILG S96MAX se distingue par son moteur innovant et ses fonctionnalités avancées. Avec des performances impressionnantes et une charge rapide, elle répond aux attentes des utilisateurs modernes. L’expansion internationale de TAILG démontre son engagement envers une mobilité durable et accessible partout. Ces avancées promettent un avenir brillant pour TAILG sur le marché mondial.

