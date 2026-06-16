La sonnette EZVIZ EP8 Ultra améliore la sécurité à votre porte

La sécurité de la maison évolue rapidement avec des solutions de plus en plus avancées. EZVIZ innove à nouveau avec la sonnette vidéo EP8 Ultra. Cette nouvelle arrivée modernise l’entrée et offre bien plus qu’une simple caméra. Découvrons ensemble comment cette nouveauté révolutionne la surveillance et le confort au quotidien.

Une sonnette vidéo intelligente avec double objectif et écran IA

La EP8 Ultra va plus loin en matière de surveillance grâce à sa technologie à double objectif. Un objectif principal 3K+ permet d’identifier chaque visiteur. Un second objectif 1080p veille sur tout ce qui se passe au sol. Ainsi, plus rien n’échappe à votre vigilance : colis, animaux ou objets suspects.

L’écran interactif, alimenté par l’IA, transforme la sonnette en assistant personnalisé. Il propose trois personnages pour rendre chaque interaction plus chaleureuse et flexible.

Une protection renforcée et des interactions personnalisées

La sécurité est au cœur de l’EP8 Ultra. Son système d’enregistrement pré-roll capture les moments importants avant même qu’un événement ne se produise. Vous ne ratez aucune image, de jour comme de nuit. Toutes les données restent stockées localement, pour une vie privée respectée.

Grâce à la personnalisation des notifications, il est devenu simple de reconnaître la visite d’un proche ou d’un livreur. Vous pouvez même saluer à distance vos invités ou interagir avec vos animaux, tout en restant serein.

EZVIZ : innovation continue et récompenses internationales

L’expertise de EZVIZ ne s’arrête pas là. La marque s’impose avec une large gamme de serrures intelligentes, sonnettes connectées et interphones vidéo. Forte de ses succès, EZVIZ EP8 Ultra rejoint le cercle des produits les plus novateurs. La marque a déjà reçu de nombreux prix internationaux pour sa technologie et son design tourné vers l’utilisateur.

En résumé, la sonnette vidéo EP8 Ultra d’EZVIZ promet une sécurité optimale et une expérience conviviale pour chaque foyer. Son double objectif, son écran intelligent et sa gestion locale des données en font une référence sur le marché des entrées intelligentes. Pour moderniser votre sécurité tout en gardant le contrôle, l’EP8 Ultra est un choix évident.

Lisez notre dernier article tech : Adieu GAFAM, bonjour MANGOS : la nouvelle hiérarchie de la tech