Le CHINT CHX120 : l’innovation incontournable du comptage CC

La transition mondiale vers les véhicules électriques crée de nouvelles exigences en matière de technologie. Les compteurs CC sont essentiels pour la transparence et l’efficacité énergétique. Parmi ces avancées, le compteur CHX120 de CHINT se démarque.

Solutions innovantes pour les stations de recharge VE

Le CHINT CHX120 offre une solution fiable pour les stations de recharge de véhicules électriques. Sa conception intégrée combine le shunt et le compteur en une seule unité. Cela simplifie l’installation et réduit l’espace nécessaire. En outre, il garantit des mesures de haute précision. Les relevés des flux d’énergie à l’aller et retour assurent une facturation fiable. Cette technologie est donc cruciale pour les opérateurs et consommateurs.

Caractéristiques techniques du CHINT CHX120

Le CHINT CHX120 se distingue par ses caractéristiques techniques. Il prend en charge plusieurs tarifs et périodes, jusqu’à 12 tarifs et 24 périodes. De plus, son contrôle intelligent de la température assure un fonctionnement sûr. Cela prolonge ainsi la durée de vie de l’équipement. Aussi, sa forte compatibilité avec divers protocoles facilite l’intégration dans les systèmes existants. Enfin, avec diverses spécifications de shunt, il supporte des courants jusqu’à 650A. Ceci est idéal pour les applications de haute puissance.

Avantages de l’intégration système avec CHINT

Le CHX120 présente de nombreux avantages pour les systèmes modernes. Grâce à sa double étanchéité, il renforce la sécurité et l’inviolabilité des installations. De plus, sa solide capacité de stockage de données préserve jusqu’à 100 cycles de charge pendant 10 ans. Cela apporte donc une tranquillité d’esprit aux utilisateurs. Ces atouts le rendent inestimable pour les opérateurs souhaitant améliorer l’efficacité opérationnelle.

En somme, le compteur CHX120 de CHINT représente une avancée technologique dans le comptage du courant continu. Il répond aux besoins croissants de précision et de fiabilité dans la recharge de véhicules électriques. Ce compteur assure une intégration simple et une gestion énergétique optimisée. Ainsi, il soutient une transition efficace vers les énergies renouvelables.

