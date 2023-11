Le Gaulois réinvente la Chicken Party avec ses Nuggets « Sortant à l’extérieur »

La France est non seulement réputée pour son riche patrimoine culturel, mais aussi pour sa longue tradition culinaire. Le Gaulois, une marque emblématique dans le paysage gastronomique français, incarne cette tradition en célébrant la simplicité et la gourmandise à travers sa nouvelle gamme de produits de poulet. En mettant l’accent sur la qualité et l’origine française, Le Gaulois nous invite à une « Chicken Party » à la française, un voyage savoureux qui ravira les papilles des plus gourmands. Découvrons ensemble les dernières innovations proposées par Le Gaulois qui promettent de réinventer notre expérience culinaire.

Le Gaulois : Une Marque Engagée

Le Gaulois se distingue non seulement par ses produits savoureux, mais aussi par son engagement envers une production responsable. La marque a récemment lancé une démarche inédite, baptisée « Sortant à l’Extérieur », garantissant des produits de qualité, accessibles et surtout, engagés dans l’amélioration du bien-être animal et la préservation de l’environnement. Ainsi, Le Gaulois assure que les volailles sortent à l’extérieur tous les jours dans l’ouest de la France, en collaboration avec des éleveurs partenaires suivant un cahier des charges stricte pour le bien-être des animaux​.

Zoom sur les Nuggets « Sortant à l’extérieur » et Retour d’Expérience

Le Gaulois élargit sa gamme avec les incontournables Nuggets de Poulet, qui rejoignent la démarche « Sortant à l’extérieur ». Ces nuggets, issus de cuisses de poulet 100% françaises, promettent une expérience gustative réconfortante avec une chapelure extra croustillante enveloppant une viande tendre et moelleuse. Ils se distinguent également sur le volet nutritionnel avec un Nutriscore A, sans additif, colorant ou conservateur, rendant la gourmandise saine et accessible.

Ah, ces Nuggets Le Gaulois, ils ont tout bon ! Le croustillant en première impression, suivi du goût réconfortant du poulet, c’est le duo gagnant. Et cerise sur le gâteau, ils affichent un Nutriscore A. Franchement, c’est top ! On se fait plaisir sans la culpabilité nutritionnelle. C’est vraiment bien !

En somme, Le Gaulois nous offre une belle occasion de savourer du poulet de qualité, tout en étant rassurés sur le plan nutritionnel et éthique. Que ce soit avec les nouvelles découpes façon Rôtisserie ou les désormais incontournables Nuggets « Sortant à l’extérieur », il y a de quoi satisfaire les palais tout en restant en accord avec des valeurs responsables. Alors, pourquoi ne pas organiser une Chicken Party à la française chez vous ?