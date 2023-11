Apple dévoile ses nouveaux MacBook Pro dotés de la nouvelle puce M3

Cette semaine, lundi 30 octobre, Apple dévoila sa nouvelle gamme de MacBook Pro embarquant la série de nouvelles puces M3, M3 Pro et M3 Max. Ces puces offriraient des améliorations significatives en matière de performances CPU et GPU.

De nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces

La nouvelle gamme d’ordinateurs commence avec le modèle 14 pouces alimenté par la puce M3 de base. Les deux puces M3 Pro et M3 Max sont toutes deux disponibles dans des modèles 14 pouces et 16 pouces.

D’après 9to5Mac, le nouveau GPU de la série M3 comprend plusieurs fonctionnalités. Citons, par exemple, la mise en cache dynamique ou encore le lancer de rayons. Apparemment, ces MacBook Pro offrent à ce jour le plus grand progrès en termes de performances graphiques.

Un prix de départ fixé à 1500 euros

Selon Apple, le M3 Pro est jusqu’à 20% plus rapide que le M2 Pro. Quant au M3 Max, sa rapidité serait le double du M2 Max. A noter que le MacBook Pro doté du M3 Max peut prendre en charge jusqu’à 128 Go de RAM. La durée de vie de la batterie serait estimée à 22 heures. Apple affirme également que ces ordinateurs offrent les mêmes performances qu’ils soient branchés ou sur batterie.

Visuellement, le châssis et la conception externe des nouveaux MacBook Pro sont assez similaires. Cependant, il semblerait qu’Apple ait amélioré la luminosité de l’écran interne Liquid Retina XDR. De plus, Apple a rajouté un nouveau coloris intitulé Space Black.

Il est déjà possible de commander le MacBook Pro M3. Cependant, il faudra attendre la semaine prochaine pour commander les modèles de MacBook Pro M3 Pro et M3 Max de 14 pouces et de 16 pouces. Au niveau du prix, le modèle de puce M3 de base est vendu à partir de 1.599 dollars, soit 1.509 euros environ.