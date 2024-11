Le RCS arrive sur iPhone avec iOS 18 ! Voici comment l’activer

Le RCS (Rich Communication Services) marque un véritable tournant pour la communication mobile. Il modernise le bon vieux SMS et le transforme en une expérience riche et fluide. Ce protocole permet d’envoyer des photos et vidéos en haute qualité, de savoir quand votre contact écrit une réponse et de bénéficier d’accusés de réception. Avec iOS 18, Apple décide enfin d’ouvrir cette fonctionnalité à ses utilisateurs, réduisant le fossé entre iPhone et Android. En France, seuls les clients SFR peuvent en profiter pour le moment, mais cette nouveauté vaut la peine d’être explorée. Découvrez comment l’activer dès maintenant !

Première étape indispensable : vérifier votre version d’iOS et votre opérateur

Pour profiter du RCS sur iPhone, il faut remplir deux conditions essentielles : avoir iOS 18 et être client SFR.

Depuis longtemps, le RCS était réservé aux utilisateurs Android, tandis que les iPhones restaient sur le protocole SMS classique. Avec la sortie d’iOS 18, cette barrière tombe enfin. Apple intègre le RCS dans son application Messages, mais son déploiement reste progressif. En France, SFR est pour l’instant le seul opérateur à proposer cette fonctionnalité sur iPhone. Si vous êtes chez un autre opérateur, il faudra patienter encore un peu.

Pour commencer, assurez-vous que votre iPhone est à jour. Rendez-vous dans Réglages, puis dans Général et sélectionnez Mise à jour logicielle. Si iOS 18 n’est pas encore installé, téléchargez-le et installez-le immédiatement. Ce système d’exploitation est indispensable pour activer le RCS.

Ensuite, vérifiez que votre abonnement est chez SFR. Si ce n’est pas le cas, vous ne verrez pas l’option RCS dans les réglages de votre application Messages.

En quelques clics dans les réglages, transformez votre expérience de messagerie.

Ouvrez l’application Réglages sur votre iPhone. Faites défiler vers le bas et sélectionnez Apps, puis entrez dans les paramètres de Messages. Descendez jusqu’à la section intitulée Service SMS. Vous verrez l’option Service RCS. Activez l’interrupteur pour activer le RCS. Une fois cette action réalisée, votre application Messages est prête à utiliser toutes les fonctionnalités modernes du RCS.

Petit détail : si cette option n’apparaît pas, cela signifie que votre opérateur ne prend pas encore en charge le RCS pour iPhone. Dans ce cas, vous devrez attendre que la fonctionnalité soit déployée plus largement.

En quoi le RCS transforme votre expérience au quotidien ?

Avec le RCS, vous dites adieu aux messages limités en taille et qualité. Vous pouvez désormais envoyer des photos, vidéos et documents sans compression, directement depuis l’application Messages. De plus, les accusés de réception et les indications d’activité (comme « … est en train d’écrire ») offrent une expérience plus interactive et transparente.

Autre avantage majeur : cette fonctionnalité fonctionne même avec les utilisateurs Android. Jusqu’ici, les échanges entre iPhone et Android semblaient appartenir à deux mondes différents. Grâce au RCS, ce fossé se réduit considérablement, même si certaines limitations subsistent. Par exemple, le chiffrement de bout en bout (comme celui d’iMessage) n’est pas encore disponible entre ces deux écosystèmes.

Apple a longtemps été critiqué pour son retard sur ce point. Avec iOS 18, la marque montre qu’elle écoute les attentes de ses utilisateurs. Comme l’a déclaré un porte-parole d’Apple : « Nous voulons offrir une expérience de communication moderne et universelle à tous nos utilisateurs, peu importe leur appareil ».

Une avancée majeure, mais encore perfectible : que faut-il attendre pour la suite ?

Bien que le RCS sur iPhone soit une avancée importante, il reste quelques améliorations à venir. Pour l’instant, seuls les clients SFR peuvent profiter du RCS en France. Les autres opérateurs (comme Orange, Bouygues Télécom et Free) devraient suivre dans les prochains mois, mais aucune date précise n’a été annoncée. De plus, le chiffrement de bout en bout pour les conversations entre iPhone et Android reste un défi. Apple et Google devront collaborer davantage pour offrir une expérience totalement sécurisée.

Malgré ces limitations, le RCS marque une révolution dans la manière dont nous communiquons. Il rapproche deux écosystèmes souvent opposés, rendant les échanges plus fluides et modernes. Alors, si vous êtes chez SFR et que vous avez iOS 18, n’attendez plus pour activer cette fonctionnalité et profiter pleinement des nouveautés qu’elle offre !