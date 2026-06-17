Le Royaume-Uni s’apprête à interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans

Le gouvernement britannique franchit un cap historique dans la protection des mineurs sur Internet. Le Premier ministre Keir Starmer a officiellement annoncé la mise en place d’une interdiction stricte des réseaux sociaux pour les adolescents de moins de 16 ans. Cette décision radicale vise à contrer les dérives des géants de la technologie et à offrir un cadre sécurisé aux familles.

Un calendrier législatif déjà programmé

Les autorités britanniques souhaitent agir vite et n’entendent pas perdre de temps. Le pouvoir exécutif prévoit ainsi d’adopter cette nouvelle législation avant la fin de l’année en cours. Par la suite, l’application concrète et le contrôle de cette mesure débuteront au printemps 2027. Ce projet de loi concrétise une longue période de réflexion nationale, puisque le Royaume-Uni réfléchit à une interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans depuis déjà plusieurs mois.

Des restrictions majeures sur les réseaux sociaux populaires

Cette réglementation ciblera directement les plateformes les plus fréquentées par la jeunesse, à l’instar de TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube ou encore X. Les entreprises concernées devront bloquer par défaut l’accès aux utilisateurs n’ayant pas atteint l’âge requis. De plus, les mesures impacteront le secteur du jeu vidéo. Les fonctionnalités de diffusion en direct, les discussions avec des inconnus et les agents conversationnels romantiques deviendront inaccessibles aux moins de 16 ans. En revanche, les applications de messagerie privée comme WhatsApp ou Telegram ne subiront aucune restriction.

Une inspiration venue du modèle australien

Pour bâtir ce projet, les ministres britanniques se sont déplacés en Australie afin d’analyser un dispositif similaire appliqué depuis la fin d’année 2025. Les premiers résultats de cette politique se révèlent d’ailleurs particulièrement significatifs. Par exemple, Meta a rapidement supprimé environ 550 000 comptes sur le territoire australien pour se conformer aux exigences légales. Le gouvernement britannique s’appuie également sur une large adhésion populaire. En effet, une consultation publique récente démontre que 90% des parents soutiennent l’instauration de cette limite d’âge à 16 ans.

Une surveillance stricte confiée au régulateur des télécoms

L’organisme de régulation Ofcom dirigera la mise en œuvre technique et la surveillance de cette interdiction. Ce gendarme des télécoms collaborera étroitement avec les parlementaires pour définir les mécanismes de vérification d’identité. Par ailleurs, l’État étudie déjà d’autres options pour protéger les jeunes de moins de 18 ans. Des couvre-feux numériques nocturnes ainsi que des interruptions obligatoires du défilement infini pourraient voir le jour prochainement. Le Premier ministre insiste enfin sur le fait que cette fermeté n’empêche pas le pays de rester pleinement favorable à l’innovation technologique et à l’IA.